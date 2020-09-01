Вт, 1.09.2020
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В Праге умер известный хоккейный тренер Милош Ржига

Хоккей

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Бывший главный тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и национальной сборной Чехии по хоккею Милош Ржига скончался в Праге на 62-м году жизни. О причинах смерти не сообщается, передает NEWSru.

В августе чешские СМИ писали об экстренной госпитализации специалиста в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге из-за проблем со здоровьем.

«Последний месяц был битвой за его жизнь, я благодарю всю семью и всех близких, которые были с нами и старались изо всех сил, - цитирует сына тренера Милоша Ржигу-младшего чешский портал Isport. - И я хотел бы от всей души поблагодарить своего отца за все, что он делал для других».

Ржига до недавнего времени возглавлял сборную Чехии по хоккею. В КХЛ он тренировал московский «Спартак», петербургский СКА, подмосковный «Атлант», омский «Авангард» и братиславский «Слован».

«Спартак» он дважды выводил в 1/4 финала Кубка Гагарина, что является лучшим результатом для красно-белых за время выступлений в КХЛ. С «Атлантом» Ржига дошел до финала Кубка Гагарина 2011 года, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».

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