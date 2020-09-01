В Праге умер известный хоккейный тренер Милош Ржига

Бывший главный тренер ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и национальной сборной Чехии по хоккею Милош Ржига скончался в Праге на 62-м году жизни. О причинах смерти не сообщается, передает NEWSru.
В августе чешские СМИ писали об экстренной госпитализации специалиста в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге из-за проблем со здоровьем.
«Последний месяц был битвой за его жизнь, я благодарю всю семью и всех близких, которые были с нами и старались изо всех сил, - цитирует сына тренера Милоша Ржигу-младшего чешский портал Isport. - И я хотел бы от всей души поблагодарить своего отца за все, что он делал для других».
На 62-м году жизни скончался тренер Милош Ржига.— КХЛ (@khl) September 1, 2020
В КХЛ Ржига был главным тренером "Спартака", СКА, "Авангарда", "Слована" и "Атланта", с которым он вышел в финал Кубка Гагарина 2011.
Выражаем соболезнования родным и близким Милоша Ржиги. pic.twitter.com/ORA9D0odQI
Ржига до недавнего времени возглавлял сборную Чехии по хоккею. В КХЛ он тренировал московский «Спартак», петербургский СКА, подмосковный «Атлант», омский «Авангард» и братиславский «Слован».
«Спартак» он дважды выводил в 1/4 финала Кубка Гагарина, что является лучшим результатом для красно-белых за время выступлений в КХЛ. С «Атлантом» Ржига дошел до финала Кубка Гагарина 2011 года, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».