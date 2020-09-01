В Праге умер известный хоккейный тренер Милош Ржига

«Последний месяц был битвой за его жизнь, я благодарю всю семью и всех близких, которые были с нами и старались изо всех сил, - цитирует сына тренера Милоша Ржигу-младшего чешский портал Isport. - И я хотел бы от всей души поблагодарить своего отца за все, что он делал для других».