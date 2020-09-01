Вт, 1.09.2020
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Борис Тух
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  • Смертельный прыжок: нелепо установленная кровать в квартире-студии может быть опасна

Смертельный прыжок: нелепо установленная кровать в квартире-студии может быть опасна

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Фотографии квартиры-студии, выставленной на продажу на одном из британских порталов недвижимости, вызвали у пользователей интернета оторопь, рассказывает Kodustiil.

Реклама описывает квартиру-студию на юге Англии как просторную и комфортабельную, однако не все написанное оказывается правдой.

Посмотревшие фотографии в рекламе потенциальные покупатели были шокированы раскладной кроватью, установленной над лестницей.

Нелепое место для кровати вызвало много комментариев у пользователей социальной сети Twitter.

«В мире не так много мест, где падение с кровати влечет за собой падение с лестницы», - написал один комментатор. «Вы хотите сказать, что если я во сне свалюсь с кровати, то тут же кубарем скачусь вниз по ступенькам?» - не мог скрыть изумление другой.

А вы бы осмелились спать в таким образом расположенной кровати?

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