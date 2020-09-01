Смертельный прыжок: нелепо установленная кровать в квартире-студии может быть опасна

«В мире не так много мест, где падение с кровати влечет за собой падение с лестницы», - написал один комментатор. «Вы хотите сказать, что если я во сне свалюсь с кровати, то тут же кубарем скачусь вниз по ступенькам?» - не мог скрыть изумление другой.