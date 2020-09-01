Смертельный прыжок: нелепо установленная кровать в квартире-студии может быть опасна

Фотографии квартиры-студии, выставленной на продажу на одном из британских порталов недвижимости, вызвали у пользователей интернета оторопь, рассказывает Kodustiil.
Реклама описывает квартиру-студию на юге Англии как просторную и комфортабельную, однако не все написанное оказывается правдой.
Посмотревшие фотографии в рекламе потенциальные покупатели были шокированы раскладной кроватью, установленной над лестницей.
mOvE tO tHe sOuTh tHe PoSsiBiLiTiEs aRe eNdLeSs pic.twitter.com/TU6wiag1Ie— Nat (@unfortunatalie) August 27, 2020
Нелепое место для кровати вызвало много комментариев у пользователей социальной сети Twitter.
«В мире не так много мест, где падение с кровати влечет за собой падение с лестницы», - написал один комментатор. «Вы хотите сказать, что если я во сне свалюсь с кровати, то тут же кубарем скачусь вниз по ступенькам?» - не мог скрыть изумление другой.
А вы бы осмелились спать в таким образом расположенной кровати?