Торжественные линейки в День знаний в Нарве постарались сделать немноголюдными

Вместо одной линейки - несколько

В Ваналиннаской государственной школе, которая сегодня провела свой 20-й День знаний, все классы разделили на две группы и провели две отдельные линейки на улице. При этом родителям запретили входить в здание, за исключением родителей первоклашек. В расположенной рядом муниципальной Эстонской гимназии также провели две отдельные линейки.

Заведующая городским Отделом культуры Виктория Лутус сообщила, что каждая городская школа самостоятельно решала, как лучше организовать торжественные линейки.

“В Кесклиннаской гимназии линейка тоже прошла на улице. В Пяхклимяэской гимназии для каждого класса отдельно проводилась линейка, - сказала она. - Такого рода меры предосторожности продумывали все школы, чтобы максимально безопасно провести первое сентября”.

Самый дорогостоящий ремонт - в детском саду

Как рассказала директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва, этот департамент провел конкурс госпоставки на реновацию фасада Солдинаской гимназии. Работы прошли во время летних каникул и обошлись городскому бюджету почти в 240 тысяч евро. Также на территории гимназии отремонтировали дорожки из тротуарной плитки за пять тысяч евро.

В школе Паю за лето провели ремонт столовой, что стоило более 25 тысяч евро.

По словам Виктории Лутус, мелкие ремонтные работы школы организовывали самостоятельно, и только крупными конкурсами госпоставки занимался Департамент городского хозяйства. Его внимание этим летом было больше направлено на школы по интересам.

Как рассказала Елена Скулачёва, к началу учебного года был также проведен ремонт малого боксерского зала в спортшколе “Энергия” на Таллиннском шоссе (в прошлом году там реновировали раздевалки). Старший специалист по строительству Александр Артемьев рассказал, что ремонт обошелся в 46 620 евро (с учетом НСО). Более крупные работы прошли в Спортхолле на ул. Раквере, где заменили пол в большом зале. На это город потратил почти 142 тысячи евро.

Также 30 тысяч евро департамент потратил на различные улучшения здания Нарвской музыкальной школы (здание бывшей 12-й школы).

В детском саду “Чиполлино” на ул. Даумана перестроили прогулочные веранды, а также реконструировали электросистему, что в сумме обошлось городскому бюджету в 338 тысяч евро.