Союз турфирм: оборот туристического сектора Эстонии упал на 95%

Оборот турбюро в Эстонии во втором квартале этого года упал на 95%, а спад оборота в июле-августе этого года составил почти 90%, сообщил во вторник Союз туристических фирм Эстонии (ETFL).
Генеральный секретарь ETFL Марианн Лугус в переданном BNS пресс-релизе отметила, что опубликованные в понедельник данные о спаде экономики Эстонии во втором квартале на 6,9% - это обобщенная картина, не создающая представления об истинном положении дел в секторах экономики.
«Если наиболее крупный обвал, по данным статистики, произошел в гостиничном и ресторанном бизнесе, оборот которого сократился на 58%, то потери оборота у турфирм были гораздо большими - на 95%», - сообщила Лугус.
По ее словам, статистика результатов работы предприятий, организующих путешествия, в регистре скрыта под рубрикой административной и вспомогательной деятельности, тогда как гостиничный и ресторанный секторы являются сегментом первого уровня и в государственной статистике по этой причине занимают первые строчки.
«Понятно, что для описания общей ситуации необходимо некоторое обобщение, но в нынешней крайне сложной ситуации такой подход создает искаженную картину», - пояснила она.
«В последнее время мы слышим мнение, что летом процветал внутренний туризм и у турфирм должны были дела пойти в гору. Но на самом деле турфирмы играют очень маленькую роль в организации путешествий жителей Эстонии по собственной стране, поэтому застой в секторе организации путешествий продолжается», - добавила она.
То, что внутренний туризм не поможет эстонским турфирмам пережить трудные времена, доказывает и спад оборота у них в июле и августе на 90% в сравнении с тем же периодом год назад. Причиной спада является тотальное сокращение международных поездок, сведение к минимуму потоков едущих за границу и прибывающих из других стран туристов.
Для того, чтобы помочь туристическим предприятиям продержаться до весны следующего года, когда зарубежные путешествия вероятнее всего могут возобновиться, союзы турфирм предлагают правительству ввести механизм поддержки расходов на зарплаты до весны 2021 года, чтобы избежать массовых сокращений на предприятиях туристического сектора.