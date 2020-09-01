Союз турфирм: оборот туристического сектора Эстонии упал на 95%

Генеральный секретарь ETFL Марианн Лугус в переданном BNS пресс-релизе отметила, что опубликованные в понедельник данные о спаде экономики Эстонии во втором квартале на 6,9% - это обобщенная картина, не создающая представления об истинном положении дел в секторах экономики.

«Если наиболее крупный обвал, по данным статистики, произошел в гостиничном и ресторанном бизнесе, оборот которого сократился на 58%, то потери оборота у турфирм были гораздо большими - на 95%», - сообщила Лугус.

По ее словам, статистика результатов работы предприятий, организующих путешествия, в регистре скрыта под рубрикой административной и вспомогательной деятельности, тогда как гостиничный и ресторанный секторы являются сегментом первого уровня и в государственной статистике по этой причине занимают первые строчки.

«Понятно, что для описания общей ситуации необходимо некоторое обобщение, но в нынешней крайне сложной ситуации такой подход создает искаженную картину», - пояснила она.

«В последнее время мы слышим мнение, что летом процветал внутренний туризм и у турфирм должны были дела пойти в гору. Но на самом деле турфирмы играют очень маленькую роль в организации путешествий жителей Эстонии по собственной стране, поэтому застой в секторе организации путешествий продолжается», - добавила она.

То, что внутренний туризм не поможет эстонским турфирмам пережить трудные времена, доказывает и спад оборота у них в июле и августе на 90% в сравнении с тем же периодом год назад. Причиной спада является тотальное сокращение международных поездок, сведение к минимуму потоков едущих за границу и прибывающих из других стран туристов.