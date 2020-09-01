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В школах Европы начинается странный учебный год - с социальным дистанцированием, мытьем рук и где-то масками.

В школах стран Европы начинается необычный и тревожный учебный год. Новые правила включают частое мытье рук, разное время прибытия в школу и перемен для разных классов, частое проветривание помещений. Школьников, родителей и учителей объединяют смешанные чувства, тогда как политики пытаются всех приободрить, настаивая, что в классах сейчас безопасно.

В Гонконге начинается массовое тестирование на коронавирус. Участие в нем властей материкового Китая вызывает у многих тревогу, и добровольцев пока сравнительно немного.

В Индии за август зафиксировали почти 2 миллиона случаев коронавируса - это рекорд за все время пандемии. На данный момент в мире известно о 25,5 миллионах подтвержденных диагнозов Covid-19, более 850 тысяч человек скончались от вируса и связанных с ним заболеваний, по данным Университета Джонса Хопкинса.

В Европе дети возвращаются за парты

Родители привели детей в школу PA Media В Англии родители ждут очереди, чтобы передать детей учителям

Во Франции после двухмесячных летних каникул в классы возвращаются 12,4 млн детей. "Не бойтесь!" - с такими словами обратился к ученикам и их родителям министр образования Жан-Мишель Бланке. Школьники старше 11 лет и учителя должны носить маски на территории учебных заведений - как внутри, так и снаружи.

Летом во Франции зафиксировали резкий скачок числа новых заражений коронавирусом. Только за август общее число случаев увеличилось на 50%, достигнув 281 тыс. В конце июля оно составляло188 тыс.

Из-за новых вспышек этим летом власти страны вернули некоторые карантинные меры, в частности маски стали обязательными не только в магазинах и транспорте, но и на улицах большинства крупных городов.

Со вторника во Франции маски становятся обязательными и на рабочих местах.

В понедельник власти сообщили о 3082 новых случаях - это заметный спад по сравнению с 7379 случаями, зафиксированными в пятницу.

В Испании, куда пандемия также вернулась с новой силой этим летом, все школьники старше шести лет должны носить маски и мыть руки не менее пяти раз в день. Размеры классов сократили до 25 детей максимум, местные власти оплачивают работу дополнительных учителей. Чиновники заявляют, что резкий рост числа новых инфицированных в августе объясняется, в частности, выявлением большего числа легких и бессимптомных случаев, благодаря чему уровень смертности снизился до 0,4% от всех случаев.

Школьники Италии будут соблюдать дистанцию в один метр, а где это невозможно - носить маски. Общественному транспорту власти разрешили продавать 80% билетов вместо половины - чтобы учащиеся могли добираться до своих школ.

В Бельгии за парты возвращаются 1,2 миллиона учеников. Между уроками дети из разных классов не должны встречаться, учебные помещения будут регулярно проветриваться, школьники и учителя должны быть в масках во время занятий.

В Англии и Уэльсе все дети возвращаются в школы в разные дни на этой неделе. Для большинства из них это будет в первый раз после почти полугода отсутствия традиционных занятий. Изначально власти настаивали, что маски в школах не нужны, но на прошлой неделе их сделали обязательными в коридорах старших школ - правда, не по всей стране, а только в тех регионах, где местные власти ввели временные ограничения из-за роста числа заражений.

Учителя и директора британских школ, по данным опроса Национального фонда образовательных исследований, считают, что в среднем ученики по своим знаниям отстают от программы на три месяца, а разрыв успеваемости между учениками из бедных и обеспеченных семей увеличился за время локдауна в полтора раза.

Массовое тестирование в Гонконге

Массовое тестирование на коронавирус в Гонконге Reuters Из 7,5-миллионного населения зарегистрировались пока порядка 500 тысяч гонконгцев

В Гонконге в выходные была развернута масштабная программа тестирования на коронавирус. Тест можно пройти бесплатно, на добровольной основе.

Но из-за поддержки правительства материкового Китая и участия в программе китайских медиков в гонконгском обществе сильны опасения, что это попытка собрать ДНК у большинства населения 7,5-миллионого города.

С начала регистрации в субботу на бесплатный тест записались более 500 тысяч человек.

Профсоюз медработников выступил с критикой массового подхода к тестированию - вместо более сфокусированного. Власти на это отвечают, что всеобщее тестирование поможет увидеть общую картину распространения инфекции и эффективнее гасить новые вспышки.

В середине июля, на пике второй волны коронавируса, в городе было зарегистрировано 145 новых случаев в день, но за последние две недели оно не превышало 25.

Индия: почти 2 млн случаев заражения в августе

Власти Индии зарегистрировали почти 2 млн случаев заражения коронавирусом в августе. Это самое большое число новых случаев за месяц, зафиксированное где-либо в мире с начала пандемии.

За август в стране скончались порядка 28 тысяч человек с диагнозом Covid-19 - это также самый высокий месячный показатель в мире.

По общему числу диагностированных случаев заболевания (3,6 млн) Индия находится на третьем месте в мире после США и Бразилии.

При этом правительство Индии продолжает ослаблять меры карантина ради стимуляции экономики, которая сократилась почти на четверть в период с апреля по июнь.