Вт, 1.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин

НАТО возмущен действиями пилота российского истребителя

Фото иллюстративная.

ФОТО: HANDOUT/REUTERS

По данным НАТО, 28 августа российский истребитель Су-27 помешал проведению учений Allied Sky, вторгнувшись в воздушное пространство Дании. В министерстве обороны РФ это отрицают, передает DW.

НАТО выразил возмущение действиями пилота российского истребителя Су-27, который, по данным Североатлантического альянса, 28 августа вторгся в воздушное пространство Дании и помешал проведению военных учений Allied Sky.  Объединенное командование военно-воздушными силами НАТО опубликовало 31 августа заявление командующего ВВС США в Европе Джеффри Харригиана , в котором говорилось: "Этот инцидент демонстрирует, что Россия не уважает международные нормы и суверенное воздушное пространство одной из стран-членов альянса. Мы остаемся в боевой готовности и будем готовы днем и ночью защищать воздушное пространство НАТО".

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила во вторник, 1 сентября, что вторжение в воздушное пространство ее страны "совершенно неприемлемо". "Это означает также, что в ближайшее время мы обсудим этот инцидент с российским руководством, чтобы не допустить его повторения", - подчеркнула Брамсен.

Инцидент с российским бомбардировщиком во время учений НАТО

28 августа американский истребитель B52 принимал участие в учениях Allied Sky, во время которых шесть самолетов этого типа совершали перелет над всеми 30 странами-членами НАТО. Когда B52 находился над акваторией Балтийского моря, его начал сопровождать российский истребитель Су-27. Как утверждает НАТО, при этом Су-27 вошел в воздушное пространство Дании - члена альянса - над островом Борнхольм. После этого Дания подняла в воздух боевую авиацию, но российский самолет уже повернул обратно.

В свою очередь в министерстве обороны России отвергли это заявление Североатлантического альянса. "Полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в официальном заявлении министерства.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back