В Финляндии выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом

В общей сложности COVID-19 с момента начала эпидемии заразились 8142 человека, передает Yle.

За последние две недели было зарегистрировано на 73 случая заражения больше, чем за предыдущие две недели.

По данным THL, больше всего новых заражений было зарегистрировано в Хельсинки (+12), в Эспоо (+9), в Турку (+8), а также в Вантаа, Ювяскюля и Кухмо - по пять новых случаев заражения.