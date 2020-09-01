Крупнейшая в мире сеть кинотеатров обнародовала стоимость эстонской суперсделки

Если антимонопольные органы стран Балтии позволят компании Маргуса Линнамяэ UP Invest приобрести в дополнение к кинотреатрам Apollo еще и Forum Cinemas , крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC Entertainment Holdings заработает на проджае 65 миллионов евро, пишет Postimees.
Член правления UP Invest и председатель совета Apollo Group Свен Нуутманн сказал, что не хочет комментировать цену сделки, но покупателем является биржевое предприятие, которое в соответствии с правилами должно сделать это. Стороны рассчитывают завершить сделку до конца этого года или не позднее начала следующего.
По словам исполнительного директора AMC Адама Арона, это «очередная смелая и решительная сделка по увеличению нашей ликвидности и укреплению нашего баланса».
По данным АМС, цена в 77 млн долларов США сравнима с 9,3-кратным ожидаемым показаталем EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации - ред.) сети кинотеатров Forum.
Американский киногигант уточнил, что ожидаемая EBITDA на 2020 год была основана на прогнозах и предположениях руководства до этого финансового года, которые не принимают во внимание временное закрытие кинотеатров, вызванное пандемией коронавируса.
Согласно соглашению, AMC получит около половины выручки от сделки при заключении соглашения, а остальную часть - если антимонопольные органы Эстонии, Латвии и Литвы одобрят поглощение, сообщила компания.
Конкурент: сделка приведет к монополизации рынка
Apollo владеет десятью кинотеатрами в Эстонии и по одному в Латвии и Литве. Со вступлением сделки в силу количество кинотеатров, контролируемых UP Invest, увеличится на девять.
Татьяна Толстая, глава сети кинотеатров Cinamon, сказала Äripäev, что слияние Apollo и Forum Cinemas приведет к монополии, и цены начнет диктовать одна компания. Одобрит ли в этом свете Департамент конкуренции крупную сделку без дополнительных требований?
"Не знаю, об этом рано говорить. У нас есть собственные соображения относительно того, почему сделка могла быть совершена, но последнее слово остается за департаментом, и мы посмотрим, как пойдет дело», - сказал Нуутманн.
По его словам, Apollo Group хорошо представлена в кинобизнесе Эстонии, но приобретение Forum Cinemas поможет компании лучше утвердиться на литовском рынке, где Apollo принадлежит кинотеатр только в Паневежисе, а также может укрепить ее позиции в Латвии. «Если в случае с Эстонией кто-то опасается, что здесь возникает монополия, то Cinamon остается на рынке, в Виймси и других небольших местах все еще есть свои кинотеатры», - сказал Нуутманн.
Коронакризис сильно ударил по отрасли, и оборот кинотеатров в течение нескольких месяцев был нулевым, поэтому, по мнению Департамента конкуренции, другая возможность заключается в том, что кинотеатры закроются из-за того, поскольку не справляются с финансовой точки зрения, сказал член правления UP Invest.
К тому же до премьеры «Довода» кинотеатрам нечего было показать, киностудии заняли выжидательную позицию и ждали открытия кинотеатров на рынке США.
UP Invest принадлежит холдингу MM Grupp, владельцами которого являются Маргус Линнамяэ и Ивар Венделин. UP Invest также владеет Postimees Group и информационным агентством BNS.
После вступления сделки в силу под контроль UP Invest перейдет 21 кинотеатр
Forum Cinemas OÜ принадлежат кинотеатры Coca-Cola Plaza в Таллинне, Ekraan в Тарту и Centrum в Вильянди. В Латвии у Forum один кинотеатр и пять - в Литве.
Компания принадлежит финской Finnkino Grupp, которая, в свою очередь, входит в состав Odeon Group, с марта 2017 года принадлежащей американской сети кинотеатров AMC.
Консолидированный оборот Forum Cinemas OÜ в прошлом году увеличился на 86,6 процента, до 18,3 миллиона евро. Причиной роста стало то, что компания приобрела латвийское и литовское подразделения и в качестве совместного предприятия продолжила управлять балтийскими операциями из Таллинна.
Кинотеатр Apollo еще не представил отчет за 2019 год, но в позапрошлом году оператор кинотеатра получил чистую прибыль в размере 1,6 млн евро при обороте 15,4 млн евро.
Forum оперирует девятью кинотеатрами в странах Балтии, и в случае одобрения антимонопольными органами количество кинотеатров, принадлежащих UP Invest, вместе с двенадцатью кинотеатрами Apollo увеличится до 21.
Кинотеатр Apollo еще не представил отчет за 2019 год, но в прошлом году оператор кинотеатра получил чистую прибыль в размере 1,6 млн евро при обороте 15,4 млн евро.
Форум управляет девятью кинотеатрами в странах Балтии, и в случае одобрения антимонопольными органами количество кинотеатров, принадлежащих UP Invest, вместе с двенадцатью кинотеатрами Apollo увеличится до 21.
Нынешний владелец приобрел компанию у шведов
Американская сеть кинотеатров AMC Theaters три с половиной года назад объявила о покупке шведской кинокомпании Nordic Cinema Group, в которую также входит действующий в странах Балтии Forum Cinemas. В марте 2017 года Еврокомиссия одобрила сделку.
AMC Entertainment Holdings, использующая бренд AMC Theaters, купила долю Nordic Cinema Group у частной инвестиционной компании Bridgepoint и медиагруппы Bonnier Holding. Стоимость сделки составила 8,25 миллиарда шведских крон, или примерно 867 миллионов евро, сообщил покупатель.
В то время Европейская комиссия оценила, что приобретение шведского кинопредприятия не вызовет проблем с конкуренцией, поскольку деятельность компаний не пересекается географически.
Nordic - лидер рынка в Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве и вторая по величине сеть в Норвегии; компания также работает в Дании. Через финскую компанию Finnkino группа принадлежит концерну Eesti Forum Cinemas, которому принадлежат Coca-Cola Plaza в Таллинне, Ekraan в Тарту и кинотеатр Centrum в Вильянди.
С 2016 года Nordic стала дочерней компанией Odeon Cinemas Group. Odeon, крупнейшая сеть кинотеатров в Европе, владеет более чем 360 кинотеатрами и более чем 2 900 кинозалами через свои дочерние компании. Сетью AMC Theater управляет AMC Entertainment Inc., а ее основными владельцами являются китайская компания Wang Jianlin, инвестиционная компания Wanda Group (38%) и американская частная инвестиционная компания Silver Lake Partners (28%).
Акции AMC котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. В понедельник акция торговалась по 5,8 доллара; чуть менее года назад цена акции составляла 12,13 доллара, в начале пандемии коронавируса 13 марта акция закрылась на уровне 1,95 доллара.
В прошлом году оборот группы увеличился на 0,2 процента до 5,47 миллиарда долларов, но убыток составил 149,1 миллиона долларов. В 2018 году прибыль составила 110,1 миллиона долларов.