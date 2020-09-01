Крупнейшая в мире сеть кинотеатров обнародовала стоимость эстонской суперсделки

Член правления UP Invest и председатель совета Apollo Group Свен Нуутманн сказал, что не хочет комментировать цену сделки, но покупателем является биржевое предприятие, которое в соответствии с правилами должно сделать это. Стороны рассчитывают завершить сделку до конца этого года или не позднее начала следующего.

По словам исполнительного директора AMC Адама Арона, это «очередная смелая и решительная сделка по увеличению нашей ликвидности и укреплению нашего баланса».

По данным АМС, цена в 77 млн ​​долларов США сравнима с 9,3-кратным ожидаемым показаталем EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации - ред.) сети кинотеатров Forum.

Американский киногигант уточнил, что ожидаемая EBITDA на 2020 год была основана на прогнозах и предположениях руководства до этого финансового года, которые не принимают во внимание временное закрытие кинотеатров, вызванное пандемией коронавируса.

Согласно соглашению, AMC получит около половины выручки от сделки при заключении соглашения, а остальную часть - если антимонопольные органы Эстонии, Латвии и Литвы одобрят поглощение, сообщила компания.

Конкурент: сделка приведет к монополизации рынка

Apollo владеет десятью кинотеатрами в Эстонии и по одному в Латвии и Литве. Со вступлением сделки в силу количество кинотеатров, контролируемых UP Invest, увеличится на девять.

Татьяна Толстая, глава сети кинотеатров Cinamon, сказала Äripäev, что слияние Apollo и Forum Cinemas приведет к монополии, и цены начнет диктовать одна компания. Одобрит ли в этом свете Департамент конкуренции крупную сделку без дополнительных требований?

"Не знаю, об этом рано говорить. У нас есть собственные соображения относительно того, почему сделка могла быть совершена, но последнее слово остается за департаментом, и мы посмотрим, как пойдет дело», - сказал Нуутманн.

По его словам, Apollo Group хорошо представлена ​​в кинобизнесе Эстонии, но приобретение Forum Cinemas поможет компании лучше утвердиться на литовском рынке, где Apollo принадлежит кинотеатр только в Паневежисе, а также может укрепить ее позиции в Латвии. «Если в случае с Эстонией кто-то опасается, что здесь возникает монополия, то Cinamon остается на рынке, в Виймси и других небольших местах все еще есть свои кинотеатры», - сказал Нуутманн.

Коронакризис сильно ударил по отрасли, и оборот кинотеатров в течение нескольких месяцев был нулевым, поэтому, по мнению Департамента конкуренции, другая возможность заключается в том, что кинотеатры закроются из-за того, поскольку не справляются с финансовой точки зрения, сказал член правления UP Invest.

К тому же до премьеры «Довода» кинотеатрам нечего было показать, киностудии заняли выжидательную позицию и ждали открытия кинотеатров на рынке США.

UP Invest принадлежит холдингу MM Grupp, владельцами которого являются Маргус Линнамяэ и Ивар Венделин. UP Invest также владеет Postimees Group и информационным агентством BNS.