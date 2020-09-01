Вт, 1.09.2020
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Борис Тух
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Департамент окружающей среды призвал дачников бороться с этим растением

Департамент окружающей среды призвал дачников бороться с этим растением

Дача. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Департамент окружающей среды начал борьбу с инвазивным растением Impatiens glandulifera (недотрога железнокосная), которое за последние десть лет сильно распространилось по всей Эстонии и вытесняет садовые растения, пишет Rus.ERR.

"Несмотря на то, что это растение имеет большие пурпурно-розовые цветы и красиво выглядит, оно является одним из самых больших бедствий в Европе, Северной Америке и Австралии. Поскольку растение быстро распространяется, оно занимает места обитания местных видов растений. Чтобы остановить его распространение, важно постоянно бороться с ним", - сказала главный специалист департамента окружающей среды Эйке Таммекянд.

Департамент окружающей среды призвал садоводов отказаться от выращивания этого растения и просит сообщать о местах его произрастания по адресу электронной почты: info@keskkonnaamet.ee.

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