Департамент окружающей среды призвал дачников бороться с этим растением

"Несмотря на то, что это растение имеет большие пурпурно-розовые цветы и красиво выглядит, оно является одним из самых больших бедствий в Европе, Северной Америке и Австралии. Поскольку растение быстро распространяется, оно занимает места обитания местных видов растений. Чтобы остановить его распространение, важно постоянно бороться с ним", - сказала главный специалист департамента окружающей среды Эйке Таммекянд.