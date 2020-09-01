Сеть Cinamon окончательно закрыла один из кинотеатров

«После трех лет непрерывного совершенствования кинотеатра Cinamon Tasku и двух лет усилий по поддержке кинотеатра, постоянно оказывавшихся неудачными попыток наладить сотрудничество с торговым центром Tasku группе Cinamon не оставалось ничего другого, кроме как прекратить работу кинотеатра Cinamon Tasku и окончательно закрыть кинотеатр», - сообщает Cinamon на своем сайте.

Сеть кинотеатров скоро отправит клиентам отдельное извещение о том, как можно использовать заработанные баллы по программе лояльности и использовать другие свои права, например, такие как ваучеры и подарочные карты.