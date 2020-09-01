Сеть Cinamon окончательно закрыла один из кинотеатров

Международная сеть кинотеатров Cinamon во вторник окончательно закрыла кинотеатр в центре Tasku в Тарту.
«После трех лет непрерывного совершенствования кинотеатра Cinamon Tasku и двух лет усилий по поддержке кинотеатра, постоянно оказывавшихся неудачными попыток наладить сотрудничество с торговым центром Tasku группе Cinamon не оставалось ничего другого, кроме как прекратить работу кинотеатра Cinamon Tasku и окончательно закрыть кинотеатр», - сообщает Cinamon на своем сайте.
Сеть кинотеатров скоро отправит клиентам отдельное извещение о том, как можно использовать заработанные баллы по программе лояльности и использовать другие свои права, например, такие как ваучеры и подарочные карты.
Группа Cinamon начала реновацию кинотеатра Tasku в 2017 году. Компания обновила кинотехнологию, добавив лазерные проекторы, 3D-системы и экраны. Помимо модернизации кинооборудования, компания также начала реконструкцию кинозалов и интерьеров под брендом Cinamon. Ремонт обошелся более чем в 1,5 млн евро.