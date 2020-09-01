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  • Организатор подтвердил: в фестивале Tallinn Music Week принимал участие больной коронавирусом

Организатор подтвердил: в фестивале Tallinn Music Week принимал участие больной коронавирусом

Tallinn Music Week 2020.

ФОТО: Tairo Lutter

Организатор Tallinn Music Week сообщил, что тест на коронавирус одного из участников фестиваля оказался положительным, сообщает Elu24.

На Facebook-странице прошедшего на прошлой неделе фестиваля было сделано следующее объявление: «Мы хотели бы сообщить вам, что у одного человека, участвовавшего в фестивале, выявлен положительный результат теста на COVID-19. На сегодняшний день его контактные лица были подробно картографированы Департаментом здоровья, с ними связались. Все контакты, прошедшие тестирование, на сегодняшний день получили отрицательные результаты, а все контакты, получившие соответствующую рекомендацию Департамента здоровья, остаются в самоизоляции».

По словам организатора, посетители фестиваля, с которыми Департамент здоровья не связывался, не обязаны самоизолироваться.

«Мы не разглашаем личную информацию. Человек идентифицирован, все его контакты проверены. Департамент здоровья продолжит заниматься этим вопросом: кому рекомендовано пройти дополнительное обследование, кто останется в самоизоляции», - сказала Elu24 пресс-секретарь фестиваля Ингрид Кохтла.

Фестиваль Tallinn Music Week (Таллиннская неделя музыки) на прошлой неделе длился с четверга по воскресенье. В фестивале приняли участие около 140 артистов из восьми европейских стран на 25 концертных и клубных вечерах. Чтобы предложить наилучшие и в то же время безопасные фестивальные впечатления как можно большему количеству посетителей и исполнителей, часть вечерней музыкальной программы была перенесена на сцену под открытым небом на главной площади Творческого городка Теллискиви. На данный момент общественности неизвестно, на каком именно мероприятии или мероприятиях присутствовал инфицированный.

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