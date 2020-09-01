Пьяный водитель с другом пытались скрыться от полиции: их выслали из Эстонии

Полиция выслала из Эстонии двух граждан Украины, которые не исполнили ранее выданного предписания покинуть страну. Один из них 30 августа также попался пьяным за рулем, пишет Postimees.
31 августа полиция провела производство в отношении граждан Украины 1986 и 1998 года рождения. Полицейский патруль 30 августа решил проверить автомобиль, на котором они ехали. Заметив полицию, иностранцы выбежали из машины и пытались скрыться в поле. Полицейские задержали украинцев и доставили их в участок.
Выяснилось, что мужчина 1998 года рождения сел за руль машины в нетрезвом виде. Ему также ранее было выдано предписание покинуть Эстонию не позднее 21 марта 2020 года и выписан трехлетний запрет на въезд в страну.
Он не исполнил предписание и находился в Эстонии без законного основания. Ему был составлен протокол на принудительный выезд из страны и запрет на въезд сроком на пять лет.
Гражданин Украины 1986 года находился в Эстонии незаконно с 2 июня 2020. Его также выслали из страны и выписали запрет на въезд на пять лет.