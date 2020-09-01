Пьяный водитель с другом пытались скрыться от полиции: их выслали из Эстонии

31 августа полиция провела производство в отношении граждан Украины 1986 и 1998 года рождения. Полицейский патруль 30 августа решил проверить автомобиль, на котором они ехали. Заметив полицию, иностранцы выбежали из машины и пытались скрыться в поле. Полицейские задержали украинцев и доставили их в участок.

Выяснилось, что мужчина 1998 года рождения сел за руль машины в нетрезвом виде. Ему также ранее было выдано предписание покинуть Эстонию не позднее 21 марта 2020 года и выписан трехлетний запрет на въезд в страну.

Он не исполнил предписание и находился в Эстонии без законного основания. Ему был составлен протокол на принудительный выезд из страны и запрет на въезд сроком на пять лет.