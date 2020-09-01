Лукашенко заявил об общем с Россией "Отечестве от Бреста до Владивостока"

"В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок", - заявил Лукашенко (цитата по госагентству БелТА).

По его словам, Белоруссия и РФ продолжат тесное сотрудничество. "Мы с президентом [России Владимиром Путиным] уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество, <...> где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что "никогда не отворачивался" от России и назвал "медийной выдумкой, что Лукашенко повернулся на запад". "Я опытный человек. Я же понимаю, что у нас очень сильно увязана производственная цепочка", - сказал он, отметив, что часть белорусской экономики связана с поставками сырья и комплектующих из России, что, в свою очередь, дает заказы и работу российским предприятиям.

Еще месяц назад Лукашенко в связи с задержанием группы россиян, которых в Минске называли боевиками ЧВК Вагнера и подозревали в подготовке провокаций перед президентскими выборами, грозил "полыханиями до Владивостока" и призывал "не взрывать обстановку".

Позже Лукашенко и Путин сошлись на том, что инцидент с вагнеровцами был провокацией "третьей стороны", а именно украинских и американских спецслужб. В день выборов Лукашенко, комментируя ситуацию, заявил, что те, кто ждет, что российско-белорусские отношения "абсолютно испортились", заблуждаются.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному за несколько дней до выборов, Лукашенко признавался, что, хотя и считает Путина "старшим братом", в их отношениях есть "определенное напряжение, потому что мы оба сильные личности".