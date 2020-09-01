"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора": Лукашенко - о санкциях со стороны стран Балтии

По словам Лукашенко, «более матерые страны» знают, что им не стоит «задираться» с Белоруссией, иначе она может закрыть границы под Брестом и Гродно. Поэтому немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток. Однако более слабые страны Балтии следовали команде, которую им дали, и выступили против страны.

«Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — считает Лукашенко.

Президент подчеркнул, что странам Балтии необходимо быть аккуратнее с Беларусью, ведь их собственные народы могут воспринять такое отношение к соседней республике неоднозначно. "Пусть они объяснят своим людям, как они так реформировали страну, что у них осталось меньше половины населения от того, что было в советские времена. Поэтому они пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется", - убежден он.