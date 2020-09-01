Очаги коронавируса в Тарту и Ида-Вирумаа начали утихать

В настоящее время активны еще три очага в Тарту - очаг ночного клуба Vabank с 37 инфекциями, очаг бара Shooters с 20 инфекциями и один семейный очаг с шестью инфекциями. Вспышка в баре Naiivb завершилась.

Глава Департамента здоровья по южноэстонскому региону Тийя Лухт объяснила, что вспышка считается законченной, когда прошло 28 дней с момента выявления последнего инфицированного человека. Последний день очага Naiiv - 1 сентября, а со 2 сентября очаг исчерпан, что означает, что последний зараженный человек был выявлен в начале августа.

«Я очень хотела бы надеяться, что они идут на спад», - сказала Марье Муусикус, глава Департамента здравоохранения по Ида-Вирускому региону, об очагах в Ида-Вирумаа.

Тесные контакты пациентов, связанных с шахтами Eesti Energia, которые в настоящее время находятся в изоляции дома, находятся под наблюдением.

«Возможно, у них еще не выявили симптомов, возможно, они появятся где-то через неделю, - уточнила Муусикус. - За каждым заболевшим стоит очень большой круг близких контактов, потому что летом люди также больше общаются друг с другом. Сюда входят сослуживцы, члены семьи и т.д.».

Круг близких контактов очень широк, но времена, когда в округе прибавилось 13 инфицированных, остались позади. К сожалению, с каждым днем ​​нарастает очаг вируса, завезенного из Великобритании, центр которой находится в Йыхви, но охватывает также регион Люганузе и уже распространился на Ляэне-Вирумаа.

В Ида-Вирумаа двухнедельная статистика достигла пика - 71,5 случая на 100 000 жителей, что в настоящее время является самым высоким показателем среди уездов Эстонии.

Центральная больница Ида-Виру в настоящее время лечит шесть активных пациентов в дополнение к двум морякам, состояние здоровья которых еще не позволяет лечиться на дому и чьи анализы все еще дают положительный результат, хотя с медицинской точки зрения они больше не считаются активными пациентами.