Фото и видео ⟩ В таллиннском порту Ноблесснер горел старый военный корабль

На месте происшествия присутствовали четыре спасательные машины и скорая помощь. Насколько известно, судно не находится в активной эксплуатации.

Поскольку набережная узкая, спасательные машины могли подъехать только по одной. К 20 часам пожар был потушен.

По словам представителя Спасательного департамента, пострадавших нет, причины возгорания выясняются.

По имеющейся информации, горел старый тральщик, который уже не используется. Посторонние лица имеют свободный доступ на корабль.