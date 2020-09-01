Вт, 1.09.2020
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Яна Тоом
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Футбольный союз Эстонии требует изоляции всей команды "Нымме Калью"

Nõmme Kalju president Kuno Tehva (vasakul) ja Eesti Jalgpalli Liidu meediajuht Mihkel Uiboleht.

ФОТО: Ville Arike

Поскольку семь игроков Nõmme Kalju оказались инфицированными коронавирусом, Эстонский футбольный союз (EJL) требует изоляции всей команды.

В понедельник EJL заказал тесты на коронавирус для всей команды Nõmme Kalju, семь игроков из которой оказались инфицированными коронавирусом.

Генеральный директор союза Тыну Сирел во вторник направил Nõmme Kalju письмо, в котором объясняет, что EJL хочет минимизировать дальнейшее распространение инфекции внутри команды Kalju и предотвратить ее распространение за пределы команды.

«Мы требуем немедленной персональной изоляции всех игроков, тренеров, вспомогательного персонала и персонала клуба, которые поддерживали контакт с командой с 20 августа 2020 года», - говорится в письме.

"Персональная изоляция означает, что люди помещаются в жилые помещения, где исключен их возможный контакт с другими людьми. Едой и другими предметами первой необходимости люди обеспечиваются в соответствии с инструкциями департамента здоровья. Любые командные и другие тренировки (кроме индивидуальных тренировок игроков, прошедших отрицательный тест на коронный разряд) на время изоляции запрещены",- говорится в письме.

Кроме того, EJL запрашивает у Nõmme Kalju информацию о том, контактировали ли с кем-либо с 20 августа лица, связанные с командой.

Союз также призывает Nõmme Kalju к полному и всестороннему сотрудничеству с департаментом здоровья.

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