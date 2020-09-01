Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией

Постановление польского правительства будет действовать с 2 по 15 сентября и не коснется военных бортов и самолетов, которые выполняют рейсы согласованно с премьер-министром Польши, — они смогут летать в запрещенные страны.

В списке стран и территорий, откуда Польша пока не будет принимать самолеты, остались Израиль, Испания, Мальта, Армения, Казахстан, Бразилия, Индия, Гибралтар, Ливия, Ливан, Македония, Парагвай, Намибия, Румыния и США. Россия, Китай, Франция и Хорватия из списка, наоборот, исчезли.