Вт, 1.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • За три года в Таллинне и Харьюмаа откроется шесть новых государственных школ

За три года в Таллинне и Харьюмаа откроется шесть новых государственных школ

Kuigi maakonna koolide raamatukoguhoidjate sõnul ei ole töövihikute hinnad tänasel päeval liiga kontimurdvad, erineb summa, mida eri kooli gümnasistid välja peavad käima, märgatavalt.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Несмотря на то, что в Таллинне и Харьюмаа проживает почти половина населения страны, в Харьюском уезде есть только одна государственная гимназия – в Виймси, однако планируется открыть еще шесть: три в Харьюмаа и три в Таллинне, пишет Rus.ERR.

В Таллинне в 2022 году откроется школа в Мустамяэ, по адресу Акадеэмия теэ, 25: она рассчитана на 1080 учеников и будет с уклоном в реальные науки.

К 2023 году госгимназию построят в Пельгулинна по адресу б. Кольде, 67а, она будет с экологическим уклоном-к учебе в ней смогут приступить до 1200 учеников.

В этом же году государственная школа на 900 человек должна будет открыться на улице Эндла, рядом с Национальной библиотекой.

В Харьюмаа помимо школы в Табасалу госгимназии появятся в Лаагри (в 2022 году), в волости Сауэ и в Юри (в 2023 году), в волости Раэ.

В Нарве в 2023 году откроются сразу две государственных гимназии, причем одна будет полностью эстоноязычной. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back