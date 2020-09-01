За три года в Таллинне и Харьюмаа откроется шесть новых государственных школ

Несмотря на то, что в Таллинне и Харьюмаа проживает почти половина населения страны, в Харьюском уезде есть только одна государственная гимназия – в Виймси, однако планируется открыть еще шесть: три в Харьюмаа и три в Таллинне, пишет Rus.ERR.
В Таллинне в 2022 году откроется школа в Мустамяэ, по адресу Акадеэмия теэ, 25: она рассчитана на 1080 учеников и будет с уклоном в реальные науки.
К 2023 году госгимназию построят в Пельгулинна по адресу б. Кольде, 67а, она будет с экологическим уклоном-к учебе в ней смогут приступить до 1200 учеников.
В этом же году государственная школа на 900 человек должна будет открыться на улице Эндла, рядом с Национальной библиотекой.
В Харьюмаа помимо школы в Табасалу госгимназии появятся в Лаагри (в 2022 году), в волости Сауэ и в Юри (в 2023 году), в волости Раэ.
В Нарве в 2023 году откроются сразу две государственных гимназии, причем одна будет полностью эстоноязычной.