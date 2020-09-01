За три года в Таллинне и Харьюмаа откроется шесть новых государственных школ

В Таллинне в 2022 году откроется школа в Мустамяэ, по адресу Акадеэмия теэ, 25: она рассчитана на 1080 учеников и будет с уклоном в реальные науки.

К 2023 году госгимназию построят в Пельгулинна по адресу б. Кольде, 67а, она будет с экологическим уклоном-к учебе в ней смогут приступить до 1200 учеников.

В этом же году государственная школа на 900 человек должна будет открыться на улице Эндла, рядом с Национальной библиотекой.

В Харьюмаа помимо школы в Табасалу госгимназии появятся в Лаагри (в 2022 году), в волости Сауэ и в Юри (в 2023 году), в волости Раэ.