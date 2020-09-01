Вт, 1.09.2020
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Борис Тух

У испанской звезды тенниса обнаружен рак

Carla Suarez Navarro.

ФОТО: Afp7/Zumapress.com

У испанской теннисистки Карлы Суарес-Наварро обнаружен рак. Об этом спортсменка сообщила в своем Twitter.

У 31-летней испанки диагностирована лимфома Ходжкина — злокачественная опухоль лимфоидной ткани. Теннисистка отметила, что она принимает вызов и готовится с помощью врачей справиться с болезнью. Суарес-Наварро предстоит курс химиотерапии, который продлится не меньше полугода.

Спортсменка также добавила что была терпелива и уверена в себе на протяжении всей карьеры. Теперь ей предстоит проявить эти качества в битве с новым соперником.

Сейчас Суарес-Наварро занимает 71-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее лучшим результатом была шестая строчка в списке сильнейших теннисисток мира в феврале 2016 года. В конце 2019-го испанка объявила о завершении карьеры. В ее активе пять побед на турнирах WTA.

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