У испанской звезды тенниса обнаружен рак

У 31-летней испанки диагностирована лимфома Ходжкина — злокачественная опухоль лимфоидной ткани. Теннисистка отметила, что она принимает вызов и готовится с помощью врачей справиться с болезнью. Суарес-Наварро предстоит курс химиотерапии, который продлится не меньше полугода.

Спортсменка также добавила что была терпелива и уверена в себе на протяжении всей карьеры. Теперь ей предстоит проявить эти качества в битве с новым соперником.