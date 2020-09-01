Тесты на коронавирус еще двух сотрудников Вируской тюрьмы оказались положительными, взятые у заключенных тесты оказались отрицательными.
Вируская тюрьма после выявленного в воскресенье случая коронавируса протестировала тех, кто мог контактировать с заболевшим сотрудником, сообщил пресс-секретарь тюрьмы.
Пробы были взяты у 35 заключенных и 11 сотрудников, у двоих из сотрудников результаты оказались положительными, тесты заключенных - отрицательные.
Медчасть тюрьмы продолжит наблюдение за здоровьем всех, кто мог контактировать с заболевшим сотрудником; при необходимости будут сделаны повторные анализы.
В общей сложности в Эстонии коронавирус диагностирован у десяти сотрудников тюрем, у шестерых из них - весной. Ни у одного из заключенных вируса не обнаружено.