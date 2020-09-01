Вт, 1.09.2020
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Борис Тух
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  • Тесты на коронавирус еще двух сотрудников Вируской тюрьмы оказались положительными

Тесты на коронавирус еще двух сотрудников Вируской тюрьмы оказались положительными

Kolm sõpra, kes tulid Ida-Virumaale nädalavahetust nautima, pidid siia plaanitust pikemaks jääma: kahele mehele on tasuta majutus Viru vanglas garanteeritud kaheks, ühele kuueks kuuks.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тесты на коронавирус еще двух сотрудников Вируской тюрьмы оказались положительными, взятые у заключенных тесты оказались отрицательными.

Вируская тюрьма после выявленного в воскресенье случая коронавируса протестировала тех, кто мог контактировать с заболевшим сотрудником, сообщил пресс-секретарь тюрьмы.

Пробы были взяты у 35 заключенных и 11 сотрудников, у двоих из сотрудников результаты оказались положительными, тесты заключенных - отрицательные.

Медчасть тюрьмы продолжит наблюдение за здоровьем всех, кто мог контактировать с заболевшим сотрудником; при необходимости будут сделаны повторные анализы.

В общей сложности в Эстонии коронавирус диагностирован у десяти сотрудников тюрем, у шестерых из них - весной. Ни у одного из заключенных вируса не обнаружено. 

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