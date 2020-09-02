Рейтинги: Партия реформ лидирует с большим отрывом

Рейтинги партий на протяжении нескольких месяцев остаются довольно стабильными, но в последние недели наметилась тенденция к постепенному росту популярности как входящих в правящую коалицию, так и оппозиционных партий. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно последним опросам, проведенным в период с 4 по 31 августа, за реформистов голоса готовы отдать 33,3% (снижение на 0,1% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 22,1% опрошенных (+0,4).
Консервативную народную партию поддерживает 16,5%. Это на 0,4% меньше, чем неделей ранее. За ней расположилась "Ээсти 200" (8,8%), поддержка которой выросла на 0,2 процента. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 8,4 процента респондентов (+0,4%). "Отечество" поддерживает 5,4% респондентов. Зеленых поддерживают 2,1 опрошенных. Суммарная поддержка прочих политических партий составляет 3,3 процента.
Совокупная поддержка коалиционных партий (44,5%) на 2,7 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (41,8%).
Всего в рамках исследования было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.
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