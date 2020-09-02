Рейтинги: Партия реформ лидирует с большим отрывом

Рейтинги партий на протяжении нескольких месяцев остаются довольно стабильными, но в последние недели наметилась тенденция к постепенному росту популярности как входящих в правящую коалицию, так и оппозиционных партий. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.