Студия Postimees: камеры контроля скорости на Лаагна-теэ обойдутся в миллион евро

В последнее время Ласнамяэ все чаще фигурирует в криминальных сводках. Район прославился происшествиями в Паэском карьере, поножовщиной, смертельными гонками на дорогах. Что предпринимает районная управа? Как власти намерены бороться с преступностью?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Фрагменты беседы:

– Смертельное ДТП на Лаагна-теэ не остановило гонки на дорогах Ласнамяэ. В канаве по-прежнему слышен рев моторов несущихся машин. Как обуздать лихачей?

– Здесь есть два решения. Мы должны заниматься тем, чтобы на Лаагна-теэ нельзя было превышать скорость, не получив штраф.

Мы точно знаем, что стационарные камеры позволяют снизить скоростной режим в конкретном месте, но не решают проблемы в целом. Наиболее эффективны камеры, которые измеряют среднюю скорость на определенном отрезке.

Такие системы имеются в других странах, но в Эстонии законодательство пока не позволяет их применить.

– На решение правовых аспектов могут уйти годы…

– Убежден, что когда законодатель чего-то очень хочет, он может действовать быстро.

Считаю, что пора узаконить системы замера средней скорости. Кроме того, необходимо выделить полиции более серьезные ресурсы на установку камер.

Владимир Свет: вместо стационарных – пока мобильные камеры ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Сейчас за безопасность движения отвечает полиция, которая кивает на местные самоуправления, когда речь заходит об установке камер. Еще есть Департамент шоссейных дорог, который должен сертифицировать эти камеры. Не самый удачный пример такого сотрудничества – перекресток Кристийне, где процесс контроля за скоростью пришлось урегулировать целых пять лет.

– Станут ли реальностью разговоры об установке стационарных камер слежения за скоростью на Лаагна-теэ?

– Полиция отреагировала на трагическое ДТП тем, что теперь мы гораздо чаще имеем дело на Лаагна-теэ с мобильными камерами.

– Были жалобы от читателей Postimees на такие камеры, когда штрафы выписываются даже за небольшое превышение в пять километров в час…

– Не могу комментировать, так как сам пока что не превышал скорость.

– Так дойдет ли дело до установки стационарных камер контроля скорости?

– На этот вопрос районная управа Ласнамяэ ответить не может. Эти камеры устанавливаем не мы. Считаю, что пора начать дискуссию на эту тему.

– Допускаете ли вы, что установка таких камер может негативно отразиться на рейтинге центристов? Насколько это сложный выбор: безопасность или рейтинги?

– Я занимаюсь не зарабатыванием очков или рейтингов. Я занимаюсь решением проблем.

По самым скромным подсчетам, на создание системы стационарных камер на улице Лаагна потребовался бы как минимум миллион евро.