Студия Postimees: камеры контроля скорости на Лаагна-теэ обойдутся в миллион евро
- Следует узаконить замер средней скорости
- Неверно утверждать, что в Ласнамяэ растет преступность
- Пора обсудить налог на безопасность для алкоторговцев
- Продажу алкоголя в проблемных барах нужно ограничить
Когда на Лаагна-теэ появятся камеры контроля скорости? Скажется ли рост безработицы на уровне уличной преступности?
В последнее время Ласнамяэ все чаще фигурирует в криминальных сводках. Район прославился происшествиями в Паэском карьере, поножовщиной, смертельными гонками на дорогах. Что предпринимает районная управа? Как власти намерены бороться с преступностью?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Фрагменты беседы:
– Смертельное ДТП на Лаагна-теэ не остановило гонки на дорогах Ласнамяэ. В канаве по-прежнему слышен рев моторов несущихся машин. Как обуздать лихачей?
– Здесь есть два решения. Мы должны заниматься тем, чтобы на Лаагна-теэ нельзя было превышать скорость, не получив штраф.
Мы точно знаем, что стационарные камеры позволяют снизить скоростной режим в конкретном месте, но не решают проблемы в целом. Наиболее эффективны камеры, которые измеряют среднюю скорость на определенном отрезке.
Такие системы имеются в других странах, но в Эстонии законодательство пока не позволяет их применить.
– На решение правовых аспектов могут уйти годы…
– Убежден, что когда законодатель чего-то очень хочет, он может действовать быстро.
Считаю, что пора узаконить системы замера средней скорости. Кроме того, необходимо выделить полиции более серьезные ресурсы на установку камер.
Сейчас за безопасность движения отвечает полиция, которая кивает на местные самоуправления, когда речь заходит об установке камер. Еще есть Департамент шоссейных дорог, который должен сертифицировать эти камеры. Не самый удачный пример такого сотрудничества – перекресток Кристийне, где процесс контроля за скоростью пришлось урегулировать целых пять лет.
– Станут ли реальностью разговоры об установке стационарных камер слежения за скоростью на Лаагна-теэ?
– Полиция отреагировала на трагическое ДТП тем, что теперь мы гораздо чаще имеем дело на Лаагна-теэ с мобильными камерами.
– Были жалобы от читателей Postimees на такие камеры, когда штрафы выписываются даже за небольшое превышение в пять километров в час…
– Не могу комментировать, так как сам пока что не превышал скорость.
– Так дойдет ли дело до установки стационарных камер контроля скорости?
– На этот вопрос районная управа Ласнамяэ ответить не может. Эти камеры устанавливаем не мы. Считаю, что пора начать дискуссию на эту тему.
– Допускаете ли вы, что установка таких камер может негативно отразиться на рейтинге центристов? Насколько это сложный выбор: безопасность или рейтинги?
– Я занимаюсь не зарабатыванием очков или рейтингов. Я занимаюсь решением проблем.
По самым скромным подсчетам, на создание системы стационарных камер на улице Лаагна потребовался бы как минимум миллион евро.
Понятно, что проблему превышения скорости полностью они не решат. Надеюсь, что резонанс вокруг смертельного ДТП приведет к тому, что государство в лице Департамента полиции и погранохраны, Департамента шоссейных дорог, парламента и правительства пересмотрит подход к вопросу установки камер. Параллельно необходимо работать над тем, чтобы в Эстонии был узаконен замер средней скорости движения.
– В ближайшие месяцы, полгода кардинальных изменений ждать не стоит?
– Было бы наивно предполагать, что за полгода было бы возможно реализовать проект установки стационарных камер на Лаагна-теэ.
На данный момент к числу быстрых решений относится более частое использование мобильных камер. И полиция уже прибегает к этой мере.
– С чем может быть связано обострение уличной преступности в Ласнамяэ? Итоги лета неутешительны: происшествия в Паэском карьере, поножовщина, смертельное ДТП на Лаагна-теэ.
– Нужно отличать реальную ситуацию от картины, представленной СМИ. В статистике преступлений в Ласнамяэ каких-либо серьезных изменений в худшую или лучшую сторону по сравнению с прошлым годом нет.
Два резонансных преступления (поножовщина и ДТП) не позволяют говорить о том, что в Ласнамяэ растет преступность.
– Что предпринимает управа и полиция после этих трагедий? Как бороться с подобными проблемами?
– В первую очередь – это работа полиции: предотвращать и раскрывать такие преступления. В вопросе превенции важную роль играет как местное самоуправление, так и местные жители, которые должны действовать сообща с местными органами правопорядка.
Кроме того, нужен диалог между полицией, местным самоуправлением и представителями районного бизнеса. Речь идет о барах и ночных клубах, которые часто являются фактором риска.
– Как складывается это сотрудничество?
– Должен признать, что в Ласнамяэ у трех заведений на улице Лаэнемере, около которых произошел инцидент с поножовщиной, нет готовности сотрудничать с местными жителями и муниципальными властями. Красная черта уже пройдена. К сожалению, у города нет возможности закрыть то или иное учреждение или лишить его лицензии на деятельность.
Парламент оставил городу единственный эффективный метод: возможность ограничивать время продажи алкоголя. Сейчас это произошло из-за эпидемиологической обстановки.
Город придерживается той точки зрения, что и в дальнейшем продажу алкоголя необходимо ограничить как минимум в проблемных местах (барах и кафе), а, возможно, и по всему городу.
Соответствующий законопроект был подготовлен мэрией Таллинна уже минувшей весной. Обсуждение было отложено из-за коронавируса.
– Это действенный способ призвать к ответственности владельцев проблемных баров?
– Это способ призвать их к ответственности и отсечь часть преступлений. Многие преступления совершаются именно на почве чрезмерного принятия алкоголя. Увы, нередко учреждения продолжают продавать алкоголь уже подвыпившим людям. Думаю, что где-то пора начать вмешиваться местному самоуправлению, принимая более жесткие меры.
– Сказывается ли на общей обстановке с безопасностью рост безработицы?
– Разумеется, да.
Экономический кризис, вызванный пандемией, в первую очередь привел к росту социальных проблем. Люди теряют работу, нуждаются в поддержке и так далее. В результате проблемы выливаются на улицы.
– Прогнозируется, что цифры будут расти. Допускаете ли вы, что безопасность в районе потребует большего внимания?
– Несомненно. Подчеркну только, что последние происшествия нельзя напрямую связывать с ростом безработицы. В будущем полиции понадобится больше ресурсов на профилактику преступности. У всех местных самоуправлений должно быть больше прав и возможностей, чтобы регулировать подобные ситуации.
– Практика привлечения охранных фирм в проблемные зоны продолжится?
– Минувшим летом охранная фирма была нанята управой Ласнамяэ на рынок Паэ, чтобы контролировать безопасность на променаде, где сосредоточено три алкогольных магазина и два супермаркета. В этом месте наблюдается большая концентрация проблем.
На променаде Паэ мы планируем использовать охранную фирму и дальше. В следующем году мы также намерены привлечь охранные патрули и в другие проблемные точки.
Однако невозможно на каждый угол поставить по полицейскому.
В перспективе нужно поднимать вопрос об ответственности различных магазинов и заведений, торгующих алкоголем. Тот, кто делает на этом прибыль, должен вкладываться в безопасность.
– Вы имеете в виду дополнительный налог для торговцев алкоголем?
– Это вопрос для обсуждения: налог или обязательство вкладываться в безопасность. Вопрос в том, кто будет нести эти расходы – бар, магазин или местное самоуправление, то есть налогоплатещик.
– Бар или магазин включит этот налог в стоимость продукции…
– Возможно, в этом есть смысл. Кто-то должен отвечать за проблемы, вызванные потреблением алкоголя.
Подробности в повторе!
- С чем может быть связано обострение уличной преступности?
- Сказывается ли на обстановке рост безработицы?
- Безопасность в районе потребует большего внимания властей?
- Что предпринимает управа Ласнамяэ? Как намерена бороться с проблемами?
- Продолжится ли практика привлечения охранных фирм в проблемные зоны?
- Как обуздать лихачей на дорогах Ласнамяэ?
- Дойдет ли дело до установки камер слежения за скоростью на Лаагна-теэ?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja
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