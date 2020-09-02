Студия Postimees: рост уличной преступности, камеры слежения за скоростью – новая реальность Ласнамяэ?
Когда на Лаагна-теэ появятся камеры контроля скорости? Скажется ли рост безработицы на уровне уличной преступности?
В последнее время Ласнамяэ все чаще фигурирует в криминальных сводках. Район «прославился» происшествиями в Паэском карьере, поножовщиной, смертельными гонками на дорогах. Что предпринимает районная управа? Как власти намерены бороться с преступностью?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. Смотрите интервью в 12:30!
- С чем может быть связано обострение уличной преступности?
- Сказывается ли на обстановке рост безработицы?
- Безопасность в районе потребует большего внимания властей?
- Что предпринимает управа Ласнамяэ? Как намерена бороться с проблемами?
- Продолжится ли практика привлечения охранных фирм в парки?
- Как обуздать лихачей на дорогах Ласнамяэ?
- Дойдет ли дело до установки камер слежения за скоростью на Лаагна-теэ?