Студия Postimees: рост уличной преступности, камеры слежения за скоростью – новая реальность Ласнамяэ?

В последнее время Ласнамяэ все чаще фигурирует в криминальных сводках. Район «прославился» происшествиями в Паэском карьере, поножовщиной, смертельными гонками на дорогах. Что предпринимает районная управа? Как власти намерены бороться с преступностью?