Ср, 2.09.2020
Эволюция на дорогах требует, прежде всего, эволюции в наших головах. И пока она не произойдет, Мы/Я будем по-прежнему убивать и/или умирать. Петер Зашев
Петер Зашев
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  • Студия Postimees: рост уличной преступности, камеры слежения за скоростью – новая реальность Ласнамяэ?

Студия Postimees: рост уличной преступности, камеры слежения за скоростью – новая реальность Ласнамяэ?
12:30

Владимир Свет.

ФОТО: Sander Ilvest

Когда на Лаагна-теэ появятся камеры контроля скорости? Скажется ли рост безработицы на уровне уличной преступности?

В последнее время Ласнамяэ все чаще фигурирует в криминальных сводках. Район «прославился» происшествиями в Паэском карьере, поножовщиной, смертельными гонками на дорогах. Что предпринимает районная управа? Как власти намерены бороться с преступностью?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. Смотрите интервью в 12:30!

  • С чем может быть связано обострение уличной преступности?
  • Сказывается ли на обстановке рост безработицы? 
  • Безопасность в районе потребует большего внимания властей?
  • Что предпринимает управа Ласнамяэ? Как намерена бороться с проблемами?
  • Продолжится ли практика привлечения охранных фирм в парки?
  • Как обуздать лихачей на дорогах Ласнамяэ?
  • Дойдет ли дело до установки камер слежения за скоростью на Лаагна-теэ?

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