Работодатели: не стоит ожидать повышения минимальной зарплаты в 2021 году

"[Чисто] механически в этом году было бы возможно договориться о снижении минимальной зарплаты, но я бы сейчас назвал это скорее теоретической возможностью. В Эстонии нет опыта и обычая понижать минимальную зарплату, и мы понимаем, что социальная цена этого была бы довольно сложной, поэтому можно уверенно утверждать, что минимальная зарплата в следующем году не повысится, [т.к.] возможностей для этого нет, и довольно вероятна ее [временная] заморозка", - сказал глава Центрального союза работодателей Арто Аас.