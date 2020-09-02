Министерство образования не станет отменять требование изоляции для вернувшихся из-за границы школьников

В министерстве заявили, что решение принципиальное и направлено на то, чтобы дети во время пандемии не ездили за рубеж.

С 1 сентября взрослые, вернувшиеся в Эстонию из заграничной поездки, могут сдать тест на коронавирус в аэропорту или порту, и избежать двухнедельной изоляции в случае отрицательного результата.

У детей такой возможности нет, а при наличии симптомов заболевания школьники должны будут переходить на домашнее обучение, однако если класс не против, результат теста отрицательный и есть справка от врача, то контактную учебу можно будет продолжить.