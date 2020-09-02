Ср, 2.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух
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Министерство образования не станет отменять требование изоляции для вернувшихся из-за границы школьников

Школьники. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Министерство образования и науки не намерено отказываться от требования двухнедельного карантина для школьников, которые побывали в туристической поездке за границей, даже если результат теста на COVID-19 у них будет отрицательным, пишет Rus.ERR.

В министерстве заявили, что решение принципиальное и направлено на то, чтобы дети во время пандемии не ездили за рубеж.

С 1 сентября взрослые, вернувшиеся в Эстонию из заграничной поездки, могут сдать тест на коронавирус в аэропорту или порту, и избежать двухнедельной изоляции в случае отрицательного результата.

У детей такой возможности нет, а при наличии симптомов заболевания школьники должны будут переходить на домашнее обучение, однако если класс не против, результат теста отрицательный и есть справка от врача, то контактную учебу можно будет продолжить.

Возможные проблемы с астматиками и аллергиками, у которых часто бывают похожие на вирусные заболевания симптомы, в таком случае поможет решить соответствующая справка от врача. 

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