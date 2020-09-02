Производство электроэнергии в Эстонии становится более экологичным

По данным Департамента статистики, в 2019 году произведено 7560 гигаватт-часов электроэнергии, что на 39% меньше, чем годом ранее. Производство электроэнергии из сланца сократилось на 46%.
По словам аналитика Департамента статистики Хелле Труутс, на снижение производства электроэнергии в прошлом году повлияло сокращение потребления на электростанциях горючего сланца, что демонстрирует четкое направление перехода к более экологичному производству. «Если в 2018 году из сланца произведено 76% электроэнергии, то в 2019 году – только 57%», – отметила Труутс.
Для поддержания стабильного внутреннего потребления возросла необходимость в импорте электроэнергии. По сравнению с 2018 годом из Северных стран направлялось в Эстонию на 40% больше электроэнергии, что составило 86% от общего импорта. Экспорт электроэнергии сократился почти в два раза, при этом экспорт в Латвию составил 76% от общего объема экспорта.
Производство электроэнергии из возобновляемых источников с каждым годом увеличивается. В прошлом году рост составил в сравнении с 2018 годом 5%. Производство ветряной электроэнергии увеличилось в годовом сравнении на 8%, составив почти треть от всего производства возобновляемой энергии. Значительно возросло производство электроэнергии из древесного топлива и биогаза. Производство электроэнергии из древесного топлива увеличилось на 4%, составив от всей произведенной возобновляемой энергии почти две трети.
Все больше электро- и теплоэнергии производится в процессе комбинированного производства. Объемы производства хоть и остались в годовом сравнении прежними, количество произведенной из биомассы электроэнергии выросло на 30%. Если в течение последних пяти лет доля электроэнергии, произведенной в процессе комбинированного производства, в общем объеме продукции составляла 10-12%, то в прошлом году – уже 20%.
В 2019 году произведено 15,9 млн тонн горючего сланца, или на 38% меньше, чем в 2018 году. Основная часть горючего сланца используется на электростанциях и в качестве сырья на заводах по производству сланцевого масла. Сланцевого масла произведено 1,1 млн тонн и преобладающая часть продукции экспортировалась. Основными государствами экспорта были Нидерланды, Дания и США.
В производстве древесных гранул, занявших на энергетическом рынке важное место в качестве вида топлива, по-прежнему наблюдается тенденция роста. В 2019 году произведено около 1,6 млн тонн гранул, что почти на пятую часть больше, чем годом ранее. Благодаря спросу на внешнем рынке, преобладающая часть продукции экспортировалась. Основными государствами экспорта были Дания, Бельгия и Нидерланды.