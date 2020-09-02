Charlie Hebdo переопубликовал карикатуры на пророка. В среду начнется суд по делу о терактах

человек читает журнал, вышедший в годовщину нападения в январе 2016 года EPA С такой обложкой журнал вышел в первую годовщину нападения в 2016 году

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo решил вновь опубликовать карикатуры на пророка Мухаммеда - чтобы тем самым отметить начало суда над подозреваемыми в организации терактов в январе 2015 года.

Карикатуры, всегда вызывавшие бурную реакцию среди мусульман, впервые были опубликованы в Дании в 2005 году; Charlie Hebdo перепечатал их в 2006 году.

В 2015 году двое братьев-последователей радикального исламизма напали на редакцию журнала в Париже и убили 12 человек, включая ведущих художников и журналистов издания. Еще пять человек были убиты в ходе взаимосвязанного нападения на кошерный супермаркет в течение последующих 48 часов.

Все нападавшие вскоре были убиты полицией, но 15 обвиняемых в пособничестве им предстанут перед судом в среду.

К этому приурочен специальный выпуск Charlie Hebdo; печатная его версия появится в киосках в среду, цифровую можно приобрести на сайте журнала уже со вторника. Карикатуры будут размещены на обложке под заголовком «Всё это - за это».

«Мы никогда не сдадимся», - написал глава издания Лоран «Рисс» Суриссо в колонке от редакции.

Изначально суд по этому делу должен был начаться в марте, но был отложен из-за пандемии коронавируса. Слушания будут продолжаться до 10 ноября.

Это будет первый судебный процесс по делу о совершенном на территории Франции теракте за последние три года - с момента суда над соучастниками нападения «тулузского стрелка» Мохамеда Мера - и первый суд по делу о терроризме, который будет снят на видео.

Нападение на сатирический журнал и жестокая расправа над его сотрудниками всколыхнули все французское общество и вызвали к жизни движение в поддержку свободы слова Je suis Charlie - «Я - Шарли».

11 января 2015 под этим лозунгом во Франции промаршировали 3,5 млн человек; жители многих других стран примкнули к этому движению.

мемориал из ручек и кисточек на Площади Республики BBC Мемориал из ручек и кисточек на Площади Республики в Париже в январе 2015 года

Что произошло пять лет назад?

7 января 2015 года два брата, 34-летний Саид и 32-летний Шериф Куаши (имевший судимость за помощь повстанцам в Ираке и отсидевший в тюрьме полтора года) вошли в здание, где расположена редакция сатирического журнала, и первым убили технического сотрудника Фредерика Буассо.