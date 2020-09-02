Неужели в Таллинне появится новый район? Новая площадь уже есть

Вчера в квартале Ülemiste City открыли новое 12-этажное офисное здание имени известного эстонского химика Виктора Пальма и расположенную рядом площадь. Общая стоимость строительства современного офисного здания, крытой парковки и площади составила 25 млн евро.
«Здание имени Виктора Пальма с крытой автостоянкой и городской площадью – это наш крупнейший проект за последние годы, в который мы очень много вложили. Это также ознаменует первый шаг в сторону следующего большого этапа развития, - сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. - Зданию только что был присвоен сертификат LEED Platinum, который указывает на экологичность и энергоэффективность здания».
Новое здание, построенное компанией Oma Ehitaja AS, насчитывает 10 800 кв.м современной рабочей площади. Архитектурное решение разработали сотрудники бюро KOKO. В следующем году на площади с зоной отдыха начнут проводить различные мероприятия и откроют фонтан.
В общей сложности компания Technopolis Ülemiste в настоящее время управляет примерно 93 000 кв.м коммерческих площадей, благодаря чему сохраняет позицию лидера рынка в Таллинне.
Рост квартала Ülemiste City дает надежду, что в будущем он станет отдельным районом города.
Новое офисное здание и прилегающая к нему автостоянка соединены галереей. На парковке, где предусмотрены места для более чем 520 автомобилей, также расположена стоянка для велосипедов.
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