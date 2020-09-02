Неужели в Таллинне появится новый район? Новая площадь уже есть

«Здание имени Виктора Пальма с крытой автостоянкой и городской площадью – это наш крупнейший проект за последние годы, в который мы очень много вложили. Это также ознаменует первый шаг в сторону следующего большого этапа развития, - сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. - Зданию только что был присвоен сертификат LEED Platinum, который указывает на экологичность и энергоэффективность здания».