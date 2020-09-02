Ср, 2.09.2020
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Борис Тух
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  • Юри Ратас быстро поправляется после операции и может вернуться к работе уже в четверг

Юри Ратас быстро поправляется после операции и может вернуться к работе уже в четверг

Юри Ратас.

ФОТО: Raul Mee

Премьер-министр Юри Ратас, которого во вторник выписали из больницы после операции, успешно выздоравливает.

По словам начальника бюро премьер-министра Йоханнеса Мерилая, врачи отпустили Ратаса домой во вторник вечером. «Выздоровление - вопрос дней, врачи дали надежду, что Ратас сможет в четверг руководить заседанием правительства», - подтвердил Мерилай BNS в среду утром.

Ратаса прооперировали в понедельник в Северо-Эстонской региональной больнице в связи с воспалением кишечника.

«Я хотел бы очень поблагодарить врачей Северо-Эстонской региональной больницы за их быстрые действия и профессиональную работу», - сказал премьер-министр Юри Ратас во вторник еще во время пребывания в больнице.

Согласно правилам замены министров правительства, до возвращения премьер-министра к работе его обязанности исполняет министр финансов Мартин Хельме.

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