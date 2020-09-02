Ирья Лутсар: 16 зараженных на 100 000 жителей — это очень мало, мы пересмотрим эту цифру

Сейчас въезд в Эстонию без ограничений разрешен из стран, в которых количество зараженных на 100 000 человек составляет максимум 16. По словам Лутсар, это означает, что так называемый балтийский пузырь лопнул, поскольку в Литве уровень заражения поднялся выше 16.

«Балтийский пузырь крайне важен, но я хотела бы сказать, что эти предельные цифры слишком низки — 16 (зараженных) на 100 000 человек за две недели — это очень мало», - сказала Лутсар в Esimene stuudio.

«То же самое мы говорили и весной. Тогда казалось, что уровень заражения настолько низкий, что пройдет целая вечность, чтобы добраться до этой цифры. Я предложила пересмотреть ее», - заявила Лутсар, добавив, что ей очень понравилось предложение президента Франции Эмманюэля Макрона оставить в Европе границы открытыми.