Ср, 2.09.2020
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  • Ирья Лутсар: 16 зараженных на 100 000 жителей — это очень мало, мы пересмотрим эту цифру

Ирья Лутсар: 16 зараженных на 100 000 жителей — это очень мало, мы пересмотрим эту цифру

Ирья Лутсар.

ФОТО: Margus Ansu

Вирусолог Ирья Лутсар считает, что нынешнее предельное значение, являющиеся основанием для самоизоляции (или обязательного тестирования), следует пересмотреть, передает ERR.

Сейчас въезд в Эстонию без ограничений разрешен из стран, в которых количество зараженных на 100 000 человек составляет максимум 16. По словам Лутсар, это означает, что так называемый балтийский пузырь лопнул, поскольку в Литве уровень заражения поднялся выше 16.

«Балтийский пузырь крайне важен, но я хотела бы сказать, что эти предельные цифры слишком низки — 16 (зараженных) на 100 000 человек за две недели — это очень мало», - сказала Лутсар в Esimene stuudio.

«То же самое мы говорили и весной. Тогда казалось, что уровень заражения настолько низкий, что пройдет целая вечность, чтобы добраться до этой цифры. Я предложила пересмотреть ее», - заявила Лутсар, добавив, что ей очень понравилось предложение президента Франции Эмманюэля Макрона оставить в Европе границы открытыми.

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