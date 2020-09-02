Генпрокуратура РФ запросила в Минюсте Германии результаты анализов Алексея Навального

В документе, отправленном от имени исполняющего обязанности начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Петра Литвишко на имя начальника управления Федерального ведомства юстиции Федеративной Республики Германия Кристиана Йонсона, говорится, что проверочные мероприятия обстоятельств госпитализации Навального проводились с 20 августа, пишет Newsru.

"В ходе осмотров были изъяты более 100 предметов, на которых могли находиться образцы, необходимые для проведения сравнительных исследований", - говорится в документе. Также в ходе проверки была исследована информация с камер видеонаблюдения, назначено более 20 криминалистических экспертиз, из которых три завершены. При этом умышленных действий, совершенных третьими лицами, установлено не было.

Также к запросу Генпрокуратуры прилагается запрос об оказании правовой помощи, направленный управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в адрес компетентных органов Германии. В документе сообщается, что материал доследственной проверки находился в следственном отделении Томского линейного отдела МВД.

Как следует из материалов, Алексей Навальный прибыл в аэропорт совместно со своими помощниками Кирой Ярмыш и Ильей Пахомовым. Отмечается, что политик и его команда прошли досмотр и сели в кафе "Венская кофейня", где пили чай, кофе и воду, после чего отправились на посадку. В 7:55 самолет в штатном режиме вылетел в Москву, после чего оппозиционер потерял сознание в хвостовой части самолета.

Следователи проверили маршрут передвижения Навального во время его поездки от гостиничного номера до аэропорта и до момента госпитализации. В запросе надзорное ведомство просит немецких специалистов предоставить информацию о том, какие лекарства применяются в ходе лечения политика, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также каковы результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в клинику Charité.

В приложении к запросу транспортная полиция просит прояснить, имеется ли заключение комиссии экспертов судебно-медицинской экспертизы о проведенном спектральном анализе по выявленным в организме Навального наркотическим, психотропным, сильнодействующим и ядовитым веществам, в том числе тяжелым металлам. Также силовики просят предоставить информацию о том, присутствуют ли в биоматериалах Навального вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, и их уровень в момент его поступления в клинику Charité.

Ранее ведомство обратилось за правовой помощью к коллегам из Министерства юстиции Германии. В запросе прокуратуры содержалась просьба российской стороны о предоставлении нашим органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charité.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Тогда самолет вынужденно посадили в аэропорту Омска, откуда его госпитализировали в городскую больницу, где он впал в кому. Главврач Александр Мураховский заявлял, что экспертиза не подтвердила отравление оппозиционера химическим веществом.

В субботу 22 августа больного перевезли на лечение в немецкую клинику Charité. В окружении Навального уверены, что политика отравили. Клинические исследования, проведенные немецкими врачами, указывают на отравление, заявили в Берлине. Конкретное вещество пока не установлено.