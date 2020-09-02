В Эстонии выявлено еще 20 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1595 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 20 проб дали положительный результат.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Ида-Вирумаа, где вирус выявлен у девяти человек. В Харьюмаа заразилось восемь человек, в Ляэне-Вирумаа — один. В одном случае информация о месте жительства больного отсутствует.
Департамент здоровья ведет наблюдение за восемью вспышками
Четверо из возьми зараженных в Харьюмаа являются игроками футбольного клуба «Нымме Калью». В одном случае заболел сосед по квартире, в трех случаях источник заражения еще устанавливается.
Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья три активные вспышки. С первыми двумя — Ülemiste City и «Нымме Калью» — связаны по восемь случаев заражения. Третья вспышка произошла в ходе вечеринки в сауне, в настоящий момент заразились пять человек.
Пыхьяское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 450 человек, из них заболели 85.
Что касается Ида- и Ляэне-Вирумаа, то четыре случая заражения связаны с Вируской тюрьмой — там заразились два работника тюрьмы и еще два человека из их близких контактов. В двух случаях вирус был привезен из России, в трех случаях люди заразились при тесном контакте с носителем вируса. В одном случае источник заражения еще устанавливается.
Идаское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 770 человек, из них заболело более 106. Установлено пять активных вспышек: шахта «Эстония» (55 заболевших), Jõhvi Kelder (15), шахта «Оямаа» (восемь), Вируская тюрьма (пять — три работника и два члена семьи) и так называемая Британская вспышка (13).
В больничном лечении нуждаются восемь человек
По состоянию на утро 2 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы восемь человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного.
На сегодняшний день в больницах завершено 412 случаев заболевания COVID-19 у 399 человек.
По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2130 человек. Из них истории болезни 1 609 человека завершены (75,5%), у 521 человек (24,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 15,7.
Всего в Эстонии сделано почти 152 тысячи первичных тестов, из них 2 415, т.е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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