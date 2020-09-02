В Эстонии выявлено еще 20 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Ида-Вирумаа, где вирус выявлен у девяти человек. В Харьюмаа заразилось восемь человек, в Ляэне-Вирумаа — один. В одном случае информация о месте жительства больного отсутствует.

Департамент здоровья ведет наблюдение за восемью вспышками

Четверо из возьми зараженных в Харьюмаа являются игроками футбольного клуба «Нымме Калью». В одном случае заболел сосед по квартире, в трех случаях источник заражения еще устанавливается.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья три активные вспышки. С первыми двумя — Ülemiste City и «Нымме Калью» — связаны по восемь случаев заражения. Третья вспышка произошла в ходе вечеринки в сауне, в настоящий момент заразились пять человек.

Пыхьяское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 450 человек, из них заболели 85.

Что касается Ида- и Ляэне-Вирумаа, то четыре случая заражения связаны с Вируской тюрьмой — там заразились два работника тюрьмы и еще два человека из их близких контактов. В двух случаях вирус был привезен из России, в трех случаях люди заразились при тесном контакте с носителем вируса. В одном случае источник заражения еще устанавливается.

Идаское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 770 человек, из них заболело более 106. Установлено пять активных вспышек: шахта «Эстония» (55 заболевших), Jõhvi Kelder (15), шахта «Оямаа» (восемь), Вируская тюрьма (пять — три работника и два члена семьи) и так называемая Британская вспышка (13).

В больничном лечении нуждаются восемь человек

По состоянию на утро 2 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы восемь человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного.

На сегодняшний день в больницах завершено 412 случаев заболевания COVID-19 у 399 человек.

По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2130 человек. Из них истории болезни 1 609 человека завершены (75,5%), у 521 человек (24,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 15,7.

Всего в Эстонии сделано почти 152 тысячи первичных тестов, из них 2 415, т.е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.

Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me. COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.