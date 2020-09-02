Компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Fold2

Kомпания Samsung представила свой новый складной флагман Galaxy Z Fold2. По дизайну он похож на выпущенный в прошлом году телефон Galaxy Fold, который можно открывать как книгу, а в развернутом виде он напоминает небольшой планшет. Это второй складной телефон, который поступит в продажу в Эстонии. На прилавках магазинов устройство появится 17 сентября.
«Несомненно, самое большое изменение в этом инновационном телефоне – внешний экран, который можно использовать, когда телефон сложен. Внешний экран теперь покрывает практически всю внешнюю сторону телефона. Целью является обеспечить аналогичные обычному смартфону возможности, когда телефон находится в сложенном виде», - пояснил руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.
«Открывая устройство, вы можете использовать экран, похожий на экран планшетного компьютера, который превосходно подходит для просмотра видео и фильмов или для одновременного использования нескольких приложений», - добавил Аасма.
Способ складывания устройства также является ключевым аспектом, который отличает смартфон Galaxy Z Fold2 от представленного в феврале этого года телефона Galaxy Z Flip. Последний складывался как компактная пудреница, а при раскрытии превращался в вытянутый экран размером с традиционный смартфон.
По сравнению с первой моделью Galaxy Fold, значительные улучшения также получил шарнир телефона. «Шарнир отличается двумя важными новшествами. Во-первых, он оснащен CAM-механизмом, который позволяет не только складывать и раскладывать телефон, но и, например, разложить наполовину, чтобы его можно было с удобством разместить на столе для съемки или видеозвонка. Во-вторых, шарнирная система теперь обладает крошечной щетиной, впервые представленной в телефоне Galaxy Z Flip, задача которой – смахивать с шарнира мусор и пыль», - сказал Аасма.
На внешней стороне Galaxy Z Fold2 расположен 6,2-дюймовый дисплей Infinity-O HD+ Super AMOLED, который теперь занимает почти всю поверхность – от края до края – и позволяет с комфортом использовать телефон даже в сложенном виде. При раскрытии же устройства открывается 7,6-дюймовый основной экран QXGA+ Dynamic AMOLED, на котором устранили прежнюю «челку» камеры, и теперь фронтальная камера находится в крошечном вырезе, как и в других топовых телефонах Samsung. Кроме того, экран отличается частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает максимально плавное и удобное взаимодействие. Как и у Galaxy Z Flip, внутренний экран покрыт ультратонким стеклом Samsung, которое прочнее других имеющихся на рынке решений.
Всего в телефоне пять камер – внутренняя селфи-камера и четыре внешние. Одна из внешних камер – это расположенная в верхней части внешнего экрана селфи-камера (10 МП), а три других – основные камеры на другой внешней стороне (сверхширокоугольная 12 МП, широкоугольная 12 МП и телефото 12 МП), обеспечивающие такую же функциональность, как у всех флагманских телефонов Samsung. Пятая также предназначенная для селфи камера (10 МП) находится на внутренней стороне телефона.
В телефоне установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч, поддерживающий быструю зарядку Samsung. Вы также можете использовать решение Samsung Wireless Powershare, позволяющее с помощью вашего смартфона заряжать другие поддерживающие беспроводную зарядку телефоны или устройства. В новом телефоне предусмотрено до 256 ГБ памяти.
Предварительная продажа нового складного телефона Samsung Galaxy Z Fold2 стартует сегодня. Смартфон поступит в продажу в Эстонии 17 сентября в двух расцветках – мистический бронзовый и мистический черный.
Технические характеристики
Galaxy Z Fold2
Экран
Основной экран
- 7.6'' QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (22.5:18) Infinity Flex (2208 x 1768), 373ppi
Внешний экран
- 6.2'' HD+ Super AMOLED (25:9), 2260 x 816, 386ppi
Габариты и вес
В сложенном виде: 68.0 x 159.2 x 16.8 мм (у шарнира) ~ 13.8 мм (у места крепления клапана), 282 г
В разложенном виде: 128.2 x 159.2 x 6.9 мм (с рамкой) ~ 6.0 мм (только с экраном) , 282 г
Камера
Внешняя фронтальная камера
Селфи-камера 10 МП: F2.2, размер пикселя: 1.22μm, FOV: 80˚
Внутренняя фронтальная камера
Селфи-камера 10 МП: F2.2, размер пикселя: 1.22μm, FOV: 80˚
Три задние камеры
Сверхширокоугольная камера 12 МП: F2.2, размер пикселя: 1.12μm, FOV: 123˚
Широкоугольная камера 12 МП: сверхбыстрый Dual Pixel AF, OIS, F1.8, размер пикселя: 1.8μm, FOV: 83˚
Телефото камера 12 МП: PDAF, F2.4, OIS, размер пикселя: 1.0μm, FOV: 45˚
Dual OIS, 0.5x внешний ja 2x внутренний оптический зум, дигитальный зум до 10x, запись HDR10+, Tracking AF
Процессор
Процессор 7 нм 64 бита Octa-Core (3.09 ГГц + 2.40 ГГц + 1.80 ГГц)
Память
12 ГБ RAM + 256 ГБ места для записи (UFS3.1)
Аккумулятор
Система двойных аккумуляторов 4500 мАч
*Скорость разряда аккумулятора может разниться в зависимости от режима использования устройства.
Зарядка
Проводная и беспроводная быстрая зарядка*
Wireless PowerShare**
*Проводная зарядка работает с зарядными устройствами стандартов QC2.0 и AFC, беспроводная зарядка работает с зарядными устройствами стандартов WPC и PMA.
**Решение Wireless PowerShare работает с устройствами Samsung и других производителей, поддерживающими стандарт беспроводной зарядки WPC Qi, например: Galaxy Z Fold2, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Note10+, Galaxy S10e, S10, S10+ S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5, и носимыми устройствами Galaxy Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch и Galaxy Buds.
Операционная система
Android 10
Сеть
[LTE]*: Enhanced 4X4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20
- До 2 Гбит/сек скачивание / до 150 Мбит/сек загрузка
[5G]**: Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave
*Скорости могут различаться в зависимости от страны использования и поставщика телекоммуникационных услуг.
**Требуется оптимальное соединение 5G.
Интерфейсы
[Wi-Fi] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAM
[Bluetooth]* Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)
[Ultra Wide Band]
*Покрытие Galileo и BeiDou может быть ограничено. BeiDou может не быть доступен во всех странах.
SIM-карта
Один eSIM и один Nano SIM
Сенсоры
Сканер отпечатков пальцев (сбоку), акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик Холла, датчик приближения, датчик освещенности
Авторизация
Блокировка экрана: рисунок, PIN-код, пароль
Биометрическая авторизация: сканер отпечатков пальцев*, распознавание лиц
* Сканер отпечатков пальцев в телефоне Galaxy Z Fold2 находится на устройстве сбоку.
Звук
Стерео-динамики с технологией объемного звучания Dolby Atmos (с поддержкой Dolby Digital, Dolby Digital Plus).
Поддержка UHQ 32-bit &DSD64/128 *, PCM: до 32 бит, DSD: DSD64/128
Звуковые форматы: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF
*Воспроизведение DSD64 и DSD128 может быть ограничено в зависимости от формата файла.
Видео
Видеоформаты: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
Возможность подключения к телевизору.
Беспроводное подключение: Smart View (зеркальное отображение экрана 1080p 30fps) / Проводное подключение: поддержка DisplayPort по USB-C. Поддержка воспроизведения видео с адаптером HDMI. (DisplayPort 4K UHD 60 fps)
Безопасность
Защита Knox: мониторинг и защита в реальном времени.
Защита от вирусов и вредоносных программ (McAfee).
Secure Folder: безопасная папка, где можно хранить файлы, фотографии и видеоролики. Папку можно открыть при помощи отпечатка пальца.
Цвета
Мистический бронзовый, Мистический черный
Комплект поставки
Galaxy Z Fold2, кабель для передачи данных, адаптер зарядки, устройство для извлечения SIM-карты, руководство Quick Start,
наушники (USB-C) с тюнингом AKG, брошюра с историей бренда.
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