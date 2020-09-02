Компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Fold2

«Несомненно, самое большое изменение в этом инновационном телефоне – внешний экран, который можно использовать, когда телефон сложен. Внешний экран теперь покрывает практически всю внешнюю сторону телефона. Целью является обеспечить аналогичные обычному смартфону возможности, когда телефон находится в сложенном виде», - пояснил руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

«Открывая устройство, вы можете использовать экран, похожий на экран планшетного компьютера, который превосходно подходит для просмотра видео и фильмов или для одновременного использования нескольких приложений», - добавил Аасма.

Способ складывания устройства также является ключевым аспектом, который отличает смартфон Galaxy Z Fold2 от представленного в феврале этого года телефона Galaxy Z Flip. Последний складывался как компактная пудреница, а при раскрытии превращался в вытянутый экран размером с традиционный смартфон.

По сравнению с первой моделью Galaxy Fold, значительные улучшения также получил шарнир телефона. «Шарнир отличается двумя важными новшествами. Во-первых, он оснащен CAM-механизмом, который позволяет не только складывать и раскладывать телефон, но и, например, разложить наполовину, чтобы его можно было с удобством разместить на столе для съемки или видеозвонка. Во-вторых, шарнирная система теперь обладает крошечной щетиной, впервые представленной в телефоне Galaxy Z Flip, задача которой – смахивать с шарнира мусор и пыль», - сказал Аасма.

На внешней стороне Galaxy Z Fold2 расположен 6,2-дюймовый дисплей Infinity-O HD+ Super AMOLED, который теперь занимает почти всю поверхность – от края до края – и позволяет с комфортом использовать телефон даже в сложенном виде. При раскрытии же устройства открывается 7,6-дюймовый основной экран QXGA+ Dynamic AMOLED, на котором устранили прежнюю «челку» камеры, и теперь фронтальная камера находится в крошечном вырезе, как и в других топовых телефонах Samsung. Кроме того, экран отличается частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает максимально плавное и удобное взаимодействие. Как и у Galaxy Z Flip, внутренний экран покрыт ультратонким стеклом Samsung, которое прочнее других имеющихся на рынке решений.

Всего в телефоне пять камер – внутренняя селфи-камера и четыре внешние. Одна из внешних камер – это расположенная в верхней части внешнего экрана селфи-камера (10 МП), а три других – основные камеры на другой внешней стороне (сверхширокоугольная 12 МП, широкоугольная 12 МП и телефото 12 МП), обеспечивающие такую же функциональность, как у всех флагманских телефонов Samsung. Пятая также предназначенная для селфи камера (10 МП) находится на внутренней стороне телефона.

В телефоне установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч, поддерживающий быструю зарядку Samsung. Вы также можете использовать решение Samsung Wireless Powershare, позволяющее с помощью вашего смартфона заряжать другие поддерживающие беспроводную зарядку телефоны или устройства. В новом телефоне предусмотрено до 256 ГБ памяти.