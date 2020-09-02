Департамент конкуренции: действующая система наценки лекарств имеет недочеты

Департамент провел анализ конкурентной ситуации с целью оценки функционирования регулирования предельных цен на лекарственные средства. В результате выявлен значительный риск несоблюдения установленных правил.

«Отсутствие в фармацевтическом секторе экономического регулятора с четкими полномочиями и неэффективное регулирование цен наносят ущерб конкуренции, потребителям и эффективному использованию инструментов медицинского страхования», - сообщил в прес-релизе гендиректор департамента Мярт Отс.

В розничной и оптовой продаже лекарственных средств действуют лимиты наценки, выше которых оптовый торговец или аптека не может набавлять цену к упаковке лекарственного средства. Однако анализ департамента подтверждает, что закупочными ценами, по которой оптовый торговец покупает лекарства, возможно манипулировать.

На практике фармацевтическая компания часто возмещает оптовику часть покупной цены в виде бонусов или платежей за дополнительные услуги - так называемыми откатами. Однако наценки рассчитываются на основе более высокой цены, указанной в исходном счете. Поэтому цена на препарат выше, чем должна была бы быть.

Департамент конкуренции считает необходимым установить единые правила ценообразования и установить четкие надзорные полномочия и права для уточнения порядка формирования закупочной цены. Цель - обеспечение экономической доступности лекарств для пациента и справедливой цены, основанной на фактической закупочной цене лекарства.