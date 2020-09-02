Департамент конкуренции: действующая система наценки на лекарства имеет недочеты

Департамент провел анализ конкурентной ситуации с целью оценки функционирования регулирования предельных цен на лекарственные средства. В результате выявлен значительный риск несоблюдения установленных правил.

«Отсутствие в фармацевтическом секторе экономического регулятора с четкими полномочиями и неэффективное регулирование цен наносят ущерб конкуренции, потребителям и эффективному использованию инструментов медицинского страхования», - сообщил в пресс-релизе гендиректор департамента Мярт Отс.

В розничной и оптовой продаже лекарственных средств действуют лимиты наценки, выше которых оптовый торговец или аптека не может поднимать цену на упаковку лекарственного средства. Однако анализ департамента подтверждает, что закупочными ценами, по которой оптовый торговец покупает лекарства, возможно манипулировать.

На практике фармацевтическая компания часто возмещает оптовику часть покупной цены в виде бонусов или платежей за дополнительные услуги - так называемыми откатами. Однако наценки рассчитываются на основе более высокой цены, указанной в исходном счете. Поэтому цена на препарат выше, чем должна была бы быть.

Департамент конкуренции считает необходимым установить единые правила ценообразования и установить четкие надзорные полномочия и права для уточнения порядка формирования закупочной цены. Цель - обеспечение экономической доступности лекарств для пациента и справедливой цены, основанной на фактической закупочной цене лекарства.