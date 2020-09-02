Ср, 2.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух
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  • Житель Эстонии хотел получить большой кредит, но вместо этого лишился 9000 евро
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Житель Эстонии хотел получить большой кредит, но вместо этого лишился 9000 евро

Пустой кошелек. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Как сообщает пресс-служба Лыунаской префектуры полиции, житель Вильяндимаа, пожелавший получить кредит в размере 33 000 евро стал жертвой мошенников.

Как сообщили в полиции, мужчина подал в интернете заявку на получение кредита в размере 33 000 евро. По требованию компании, выдававшей себя за кредитное учреждение, он застраховал жизнь и заплатил более 9152 евро за оформление договора, но кредита он так и не получил. Когда представители фирмы потребовали перечислить дополнительно 5000 евро, пострадавший осознал, что стал жертвой мошенников, поэтому он обратился в полицию.

В полиции не уточнили, как называлась компания, выдававшая себя за кредитное учреждение.

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