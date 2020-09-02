Житель Эстонии хотел получить большой кредит, но вместо этого лишился 9000 евро

Как сообщили в полиции, мужчина подал в интернете заявку на получение кредита в размере 33 000 евро. По требованию компании, выдававшей себя за кредитное учреждение, он застраховал жизнь и заплатил более 9152 евро за оформление договора, но кредита он так и не получил. Когда представители фирмы потребовали перечислить дополнительно 5000 евро, пострадавший осознал, что стал жертвой мошенников, поэтому он обратился в полицию.