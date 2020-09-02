Протесты в Белоруссии: США собираются вводить санкции

Также госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Белоруссии разрешить вернуться в страну главе Римско-католической церкви в стране, митрополиту Минско-Могилевского Тадеушу Кондрусевичу. "Белорусские власти должны разрешить возвращение архиепископа Кондрусевича, чтобы он мог присматривать за своей паствой во время продолжающихся протестов. Он и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter главы Госдепартамента США. Кондрусевичу, являющемуся гражданином Белоруссии, накануне отказали во въезде в республику без объяснения причин.