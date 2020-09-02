Из-за коронапозитивного игрока «Нымме Калью» изолировали 12 солдат

Поскольку один из зараженных коронавирусом игроков футбольного клуба «Нымме Калью» является также солдатом караульного батальона Сил обороны, там было принято решение для начала изолировать 12 сослуживцев носителя вируса.
Лейтенант Таави Лаазик из отдела прессы Сил обороны рассказал Postimees, что вчера солдат караульного батальона сдал положительный тест на коронавирус. «Сейчас его нет в батальоне. Речь идет о военнослужащем, который входит в ряды "Нымме Калью". С 26 августа он был отпущен в команду», - сказал Лаазик.
Для начала изолировали 12 человек, речь идет о сослуживцах, которые находились в близком контакте с коронапозитивным солдатом.
«Через несколько дней должны стать известны результаты их тестов», - добавил Лаазик.
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