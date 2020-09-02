Из-за коронапозитивного игрока «Нымме Калью» изолировали 12 солдат

Лейтенант Таави Лаазик из отдела прессы Сил обороны рассказал Postimees, что вчера солдат караульного батальона сдал положительный тест на коронавирус. «Сейчас его нет в батальоне. Речь идет о военнослужащем, который входит в ряды "Нымме Калью". С 26 августа он был отпущен в команду», - сказал Лаазик.