В Тарту иностранные студенты часто остаются без квартир: что мешает найти жилье?

Из-за риска распространения коронавируса половина иностранных студентов осталась за дверями общежитий, и им приходится искать жилье на рынке недвижимости, преодолевая такие препятствия, как языковой барьер, нехватка денег и требование двухнедельной самоизоляции. София Фрески избежала последнего, прилетев сюда на прошлой неделе, когда требование самоизоляции еще не распространялось на прибывающих из Италии.

Преимущество у местных студентов

Одновременно с поиском квартиры Фрески подала заявку на студенческое общежитие. Однако 30 августа кампус Тартуского университета объявил, что до октября свободных мест не будет. Так что итальянка может полагаться только на объявления о сдаче квартир на порталах недвижимости, или, например, на группу «Аренда квартир в Тарту» в Facebook . «Я чувствую, что эстонским студентам легче найти квартиру. Некоторые группы в Facebook работают только на эстонском языке», - объяснила Фрески.

Она написала несколько сообщений о поиске квартир в социальных сетях, но подходящих ответов не получила. Было несколько предложений, но квартиры или находились слишком далеко от центра, или были слишком дороги для Фрески. Пока девушка не нашла квартиру, ей приходится жить в дорогой гостевой квартире, за которую нужно платить посуточно.

Изоляция мешает

Руководитель Центра международного студенческого обмена Тартуского университета Юлле Тенсинг, сказала, что большинство студентов, прибывающих из-за границы, должны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию, что затрудняет поиск квартиры. Тенсинг подтвердила, что в этом году ищет квартиры больше студентов, чем в предыдущие годы, так как по новому правилу в комнате общежития можно жить только по одному.

«Информация, что в Эстонию можно приехать учиться из-за границы, в этом году была обнародована только 6 июля. Поэтому поиски квартир начались тоже позже, - объяснила Тенсинг. - Для студентов сейчас главный вопрос: как найти доступное жилье в сентябре».

Статистика показывает, что впервые за десять лет плата за наем снизилась и дефицита предложений нет.

По словам Яники Ханго, члена правления MTÜ Tartu Välismaalaste Teenuskeskus, которое предоставляет консультации и поддержку иностранным студентам, трудно сказать, сколько студентов нашли жилье, потому что соответствующей обратной связи попросту нет. «Однако никто не жаловался, что сейчас ночует под забором и идти некуда», - призналась Ханго. В то же время она отметила, что после 20 августа с центром связываются в основном по поводу заявки на получение личного кода и регистрации по месту жительства, тогда как раньше обращались и по поводу жилья.

Маклер по недвижимости Ранно Калда прокомментировал, что почти десять иностранных студентов, которые написали ему с просьбой о просмотре конкретной квартире, больше на связь не выходили. «Они не могут прийти и посмотреть квартиру, так как соблюдают требование самоизоляции. Все квартиры, которые я сдавал в прошлом или в этом месяце, достались эстонцам», - рассказал Калда.

Руководитель портала недвижимости KV.EE Тарво Теслон сказал, что предложений съемных квартир почти вдвое меньше, чем в предыдущие годы. При этом статистика показывает, что впервые за десять лет плата за наем снизилась.

Активный рынок съемного жилья

По данным портала, средняя цена квадратного метра съемных квартир в 2019 году составила 9,9 евро. Двухкомнатная квартира размером 50 квадратных метров стоила в среднем 495 евро в месяц. В этом году средняя цена квадратного метра составляет 9,2 евро, а средняя стоимость найма квартиры площадью 50 квадратных метров - 460 евро.

«Цены съемных квартир упали, и мы не видим роста цен или недостатка предложений», - отметил Теслон. По словам директора портала City24.ee Карин Ноппель-Кокеров, невозможно каким-либо образом измерить, создали ли иностранные студенты более высокий, чем обычно, спрос на съемные квартиры в Тарту.

По данным City24.ee, количество предложений в Тарту в настоящее время находится в том же диапазоне, что и в начале прошлого учебного года, и средний уровень цен также сопоставим с прошлогодним, оставаясь на уровне девяти евро за квадратный метр.

«Исходя из предложений по найму, можно сказать, что есть квартиры всех ценовых категорий, а дефицита нет», - сказала Ноппель-Кокеров.