Ср, 2.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте
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  • В глуши лесов сосновых: в уединенном месте продается загородный дом

Фото ⟩ В глуши лесов сосновых: в уединенном месте продается загородный дом

Maja Elbiku külas.

ФОТО: KV.EE

Этот рубленный из бревен дом под тростниковой крышей находится в  самой романтической части материковой Эстонии - в Ляэнемаа, пишет Kodustiil

Построенный из круглых бревен в 2006 году дом находится в 98 километрах от Таллинна и 34 километрах от Хаапсалу. 

Дом в деревне Эльбику.

ФОТО: KV.EE

Дом площадью 130 квадратных метров расположен на земельном участке площадью полтора гектара, стоит 297 000 евро и состоит из кухни, ванной комнаты, бани и трех спален. 

Дом в деревне Эльбику.

ФОТО: KV.EE

Есть и небольшой балкон площадью пять квадратных метров. Отапливается дом печью и камином. Для хранения дров и сезонного садового инвентаря имеется сарай. 

Дом в деревне Эльбику.

ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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