Фото ⟩ В глуши лесов сосновых: в уединенном месте продается загородный дом

Построенный из круглых бревен в 2006 году дом находится в 98 километрах от Таллинна и 34 километрах от Хаапсалу.

Дом в деревне Эльбику. ФОТО: KV.EE

Дом площадью 130 квадратных метров расположен на земельном участке площадью полтора гектара, стоит 297 000 евро и состоит из кухни, ванной комнаты, бани и трех спален.

Дом в деревне Эльбику. ФОТО: KV.EE

Есть и небольшой балкон площадью пять квадратных метров. Отапливается дом печью и камином. Для хранения дров и сезонного садового инвентаря имеется сарай.

Дом в деревне Эльбику. ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.