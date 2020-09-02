Фото ⟩ В глуши лесов сосновых: в уединенном месте продается загородный дом

Этот рубленный из бревен дом под тростниковой крышей находится в самой романтической части материковой Эстонии - в Ляэнемаа, пишет Kodustiil.
Построенный из круглых бревен в 2006 году дом находится в 98 километрах от Таллинна и 34 километрах от Хаапсалу.
Дом площадью 130 квадратных метров расположен на земельном участке площадью полтора гектара, стоит 297 000 евро и состоит из кухни, ванной комнаты, бани и трех спален.
Есть и небольшой балкон площадью пять квадратных метров. Отапливается дом печью и камином. Для хранения дров и сезонного садового инвентаря имеется сарай.
С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.
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