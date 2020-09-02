Департамент здоровья: Таллинн становится зоной распространения коронавируса

По словам исполняющей обязанности гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, проблемной зоной распространения коронавируса становится Таллинн, где уровень зараженных на данный момент составляет 15,9 больных на 100 000 жителей, пишет Postimees.
По словам Хярма, опасность в том, что растет число людей, которые не знают, где и как заразились. Число таких больных выросло на 10 процентов. В Таллинне, по ее словам, сейчас много переносчиков коронавируса среди молодых людей в возрасте 20-29 лет.
«Опасность вспышки в Таллинне высока», - сказала Хярма на сегодняшней пресс-конференции. Она советует жителям Харьюмаа скачать мобильное приложение HOIA, которое позволяет узнать о возможных близких контактах с больным COVID-19.
Министр социальных дел Танель Кийк попросил всех организаторов мероприятий относиться к ситуации серьезно и считаться с тем, что каждое мероприятие может стать очагом заражения.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!