Ср, 2.09.2020
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  • Испанский журналист: Месси совершает величайшее предательство в истории футбола

Испанский журналист: Месси совершает величайшее предательство в истории футбола

"Барселона".

ФОТО: PAU BARRENA/AFP

Испанский журналист Эду Агирре раскритиковал аргентинского нападающего Лионеля Месси за желание покинуть «Барселону», пишет "Чемпионат".

«Для меня Месси совершает величайшее предательство в истории футбола. Месси бросает «Барселону», бежит с тонущего корабля. Он не должен уходить сейчас. Болельщики «Барселоны» этого не заслуживают», — приводит слова Агирре Marca.

Напомним, что Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен вообще покинуть «Барселону».

В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнерам. Согласно контракту, если он пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Основным претендентом на Месси считается «Манчестер Сити».

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