Испанский журналист: Месси совершает величайшее предательство в истории футбола

Испанский журналист Эду Агирре раскритиковал аргентинского нападающего Лионеля Месси за желание покинуть «Барселону», пишет "Чемпионат".
«Для меня Месси совершает величайшее предательство в истории футбола. Месси бросает «Барселону», бежит с тонущего корабля. Он не должен уходить сейчас. Болельщики «Барселоны» этого не заслуживают», — приводит слова Агирре Marca.
Напомним, что Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен вообще покинуть «Барселону».
В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнерам. Согласно контракту, если он пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Основным претендентом на Месси считается «Манчестер Сити».
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!