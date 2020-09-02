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Первый российский топ-менеджер подтвердил догадку агентства Блумберг о том, что представители элиты получили доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса раньше, чем остальные. Для россиян может открыться еще одна европейская страна - эти и другие новости в обзоре Би-би-си.

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 4 952 новых случая заражения коронавирусом (на 223 больше, чем днем ранее). Всего с начала пандемии в России заразились 1 005 000 человек. Отметку в 1 миллион число выявленных в России случаев Covid-19 перешагнуло накануне.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 625 новых случаев, больше 100 заражений выявлено в восьми российских регионах.

За сутки от коронавируса скончались 115 человек. Общее число жертв Covid-19 в России достигло 17 414. Выздоровели за сутки 5 464 человек, за все время пандемии - 821 169.

Кто же заранее сделал прививку

"Я уже прошел вакцинацию от коронавируса. Участвовал в программе тестирования", - рассказал в интервью ТАСС глава нефтехимической компании "Сибур" Дмитрий Конов.

Топ-менеджер уточнил, что речь идет о вакцине "Спутник-V", которую разрабатывал НИЦ им. Гамалеи совместно с минобороны. Она была была зарегистрирована 11 августа. Россия стала первой страной, где была зарегистрирована вакцина от Covid-19, что вызвало скепсис у специалистов в Европе и США.

Когда Конову сделали прививку, он не уточнил. Официально тестирование вакцины на добровольцах проходило в июне-июле.

В конце июля агентство Блумберг писало, что российские миллиардеры, топ-менеджеры и чиновники получили доступ к разрабатываемой в центре им. Гамалеи вакцине еще в апреле. Один из источников агентства утверждал, что программа, в рамках которой десятки человек получили дозы экспериментальной вакцины, законная, но держится в секрете, чтобы избежать наплыва потенциальных участников.

Кремль, центр им. Гамалеи и минобороны до сих пор не подтверждали эту информацию, однако президент Владимир Путин 11 августа неожиданно заявил, что одна из его дочерей сделала себе такую прививку.

Конов же рассказал, что среди его знакомых, прививку от новой коронавирусной инфекции сделали как минимум десять человек. "Наблюдаю за их состоянием, все чувствуют себя нормально", - сообщил он.

Прививку со "Спутником V" сделали и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Во вторник в пресс-службе партии сообщили, что политик стал участником клинических исследований, которые проходят после регистрации вакцины. Министр промышленности Денис Мануторов также объявил, что уже привился от коронавируса российской вакциной, не уточнив, когда.

При этом накануне директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что вакцинация в рамках пострегистрационных исследований начнется только 5 сентября.

"Удаленка не возобладает"

В интервью ТАСС глава "Сибура" сказал также, что нельзя весь бизнес надолго перевести на удаленный режим работы.

"[Весной] шла речь и о том, что мы никогда не вернемся в офис, так и останемся на удаленке, а офисные кабинеты больше не понадобятся. Но уже в мае многие столкнулись с тем, что эффективность удаленной работы оказалась невысокой, эмоционально и психологически сотрудникам сложно работать дома, управлять ими тоже нужно по-другому, развивая принципиально иные навыки", - сказал Конов.

"В каком-то виде удаленка сохранится, но ни в одной индустрии она не возобладает", - считает он.

Сейчас в удаленном режиме работают многие крупные российские компании. В частности, "Яндекс" в августе разрешил сотрудникам работать в удаленном режиме еще три месяца, а Mail.ru Group продлила возможность удаленной работы до 1 октября. В "Вымпелкоме" (торговая марка "Билайн") и "Ростелекоме" решили оставить работников дома до конца года.

Греция откроется для 1 000 россиян

Власти Греции приняли решение с 7 сентября открыть границу для граждан России.

В постановлении, которое было опубликовано в правительственном вестнике страны, говорится, что въезд на территорию Греции будет разрешен максимум 500 россиянам в неделю, причем исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит). Постановление будет действовать две недели - до 21 сентября.

У прилетающих обязательно должны быть справки о сдаче отрицательного теста на коронавирус и ваучеры с подтверждением брони номера в отеле.

Аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы с 1 июля, однако Россия в список стран, из которых разрешен въезд, не входила.

Сейчас из России можно улететь в три европейские страны - Британию, Черногорию и Швейцарию. Накануне принимать пассажирские рейсы из России разрешила Польша.

С 1 августа для российских граждан открыты Турция и Танзания. С этого дня Россия начала возобновлять регулярные пассажирские авиаперевозки, приостановленные из-за пандемии 27 марта.

Банки столкнулись с ростом плохих долгов по кредиткам

Кредитные карты в пандемию стали для банков "новой проблемной зоной", пишет РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства АКРА.

С апреля доля реструктурированных займов по кредиткам выросла с 1% до 12%, общий объем реструктурированной задолженности по кредиткам достиг 80-85 млрд рублей.

Согласно данным АКРА, рост числа плохих долгов в том числе с запуском банками собственных программ реструктуризации или отсрочки по кредитам, началом действия федерального закона о кредитных каникулах, а также с ужесточением банками условий выдачи кредитов наличными.

"Люди, которые до кризиса активно брали потребкредиты, не смогли продолжать их оформлять, в том числе из-за ужесточения политики банков. Такие клиенты стали наращивать задолженность именно по кредиткам, а потом из-за роста нагрузки обращались за реструктуризацией долга", - сказала директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.