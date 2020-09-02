В первый день тестирования в Таллиннском аэропорту обнаружили один случай коронавируса

Координатор публичного тестирования, член правления Medicum Тынис Аллик сказал журналистам в среду, что во вторник в Таллиннский аэропорт прибыли 1400 пассажиров и было сделано 375 тестов. Один тест дал позитивный результат.

В Таллиннском порту во вторник сделали 28 тестов.

По словам Аллика, в порту на коронавирус проверяют только транзитных пассажиров, прибывающих в Эстонию через Финляндию.

Анализы можно сдать при помощи медиков Confido в пешеходной зоне A- и D-терминалов Таллиннского порта, а также на временном пункте тестирования Qvalitas в Таллиннском аэропорту на основании направления, направление оформляют на месте.

Оформление направления и тест занимают около пяти минут, в порту и аэропорту людей тестируют в порядке живой очереди. Пункты тестирования открыты до прибытия последних пассажиров.

Для жителей Эстонии тестирование проводится бесплатно, иностранцы могут на месте оплатить тест банковской картой.

Страной с риском коронавируса считается страна, где уровень заражения коронавирусом составляет от 16 случаев на 100 000 населения.

Каждую пятницу МИД обновляет список стран риска, он вступает в силу в понедельник следующей недели.