Неожиданно ⟩ Дополнительное жилое помещение с окном посреди газона

Как световые туннели помогут вам организовать дополнительную комнату без перестройки дома, рассказывает Houzz.
В квартире при нехватке комнат можно сделать только перепланировку, да и то не всегда. В частном доме иногда можно утеплить и сделать жилым чердак, иногда — добавить пристройку.
Но что, если площадь участка невелика и пристройку сделать буквально негде? Либо по каким-то причинам ее невозможно выполнить, не нарушив Закона о строительстве.
А что если дополнительные комнаты организовать в подвальном помещении, а доступ естественного света в них сделать через световые туннели, которые еще называют световыми колодцами?
Фото: Ensoul Ltd. Вот так выглядят окна детской снаружи.
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