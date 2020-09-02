Ср, 2.09.2020
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Яна Тоом

Неожиданно ⟩ Дополнительное жилое помещение с окном посреди газона

Иллюстративный снимок.

ФОТО: Shutterstock

Как световые туннели помогут вам организовать дополнительную комнату без перестройки дома, рассказывает Houzz.

В квартире при нехватке комнат можно сделать только перепланировку, да и то не всегда. В частном доме иногда можно утеплить и сделать жилым чердак, иногда — добавить пристройку.

Но что, если площадь участка невелика и пристройку сделать буквально негде? Либо по каким-то причинам ее невозможно выполнить, не нарушив Закона о строительстве.

А что если дополнительные комнаты организовать в подвальном помещении, а доступ естественного света в них сделать через световые туннели, которые еще  называют световыми колодцами?

Фото: Ensoul Ltd. Эта светлая детская находится в подвале. 
 
Для этого вырыли довольно широкий и глубокий котлован — 5x3 м. Последнее окно заканчивается примерно в полутора метрах от дерева в задней части сада. Таким образом архитектор обезопасил окно от избыточного листопада.
 

Фото: Ensoul Ltd. Вот так выглядят окна детской снаружи.

С другими необычными идеями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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