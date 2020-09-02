Ср, 2.09.2020
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Петер Зашев

Монику Хауканымм выдвинули в старейшины Кесклинна

Моника Хауканымм.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

В среду столичный мэр Михаил Кылварт предложил руководству и совету Таллинна назначить Монику Хауканымм старейшиной Кесклинн.

Кылварт особо отметил опыт и образование Хауканымм, которая была председателем правления Таллиннского центра семейной медицины. Как член Свободной партии Эстонии, она была депутатом Рийгикогу. Хауканымм вступила в Центристскую партию в начале этого лета.

Хауканымм назвала в качестве приоритетов развитие велосипедного движения и выход города к морю.

Хауканымм является президентом Паралимпийского комитета Эстонии, председателем правления Эстонской палаты инвалидов и членом совета Эстонского фонда инвалидов. 

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