Ср, 2.09.2020
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Алексей Бляхин
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  • Промоутер Диллиана Уайта объявил о ноябрьском реванше с Александром Поветкиным

Промоутер Диллиана Уайта объявил о ноябрьском реванше с Александром Поветкиным

Александр Поветкин.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил о проведении боя-реванша между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Он должен пройти в Лондоне 14 или 21 ноября, пишет Newsru.

22 августа в Великобритании россиянин отправил Уайта в нокаут в пятом раунде и завоевал временный пояс WBC в тяжелом весе. Позднее промоутер британца Хирн заявил, что в контракте на эту встречу был прописан пункт о реванше, которым они планируют воспользоваться.

"Команда Поветкина настроена на реванш на все сто процентов, - цитирует Хирна Boxing News 24. - Они думают, что одержат победу и заработают большие деньги на этом поединке".

Промоутера не беспокоит, что Уайт слишком быстро вернется на ринг после жестокого поражения нокаутом в прошлом месяце. Он не хочет ждать до февраля или марта. Хотя британец потерял сознание в пятом раунде, Хирн считает, что это было не так опасно, как если бы он выдержал длительное избиение.

Александр Поветкин, которому 2 сентября исполнился 41 год, выиграл на профессиональном ринге 36 боев (24 из них нокаутом), один завершил вничью и два проиграл. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 - нокаутом) и два поражения.

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