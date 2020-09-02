Шахта "Эстония" в четверг возобновит работу

Шахта по добыче горючего сланца «Эстония», которая была около двух недель закрыта из-за коронавируса, в четверг возобновит работу.
В среду утром кризисная комиссия Eesti Energia решила, что в четверг в закрытой с 21 августа шахте «Эстония» возобновится работа, передал пресс-секретарь компании. Условие заключается в том, чтобы все работники строго следовали мерам профилактики коронавируса.
Наряду с обычными профилактическими мерами вроде соблюдения социальной дистанции, гигиены рук, измерения температуры тела, использования специального мобильного приложения и ношения масок работодатель также будет требовать от всех коллег, место работы которых расположено в Ида-Вирумаа, заполнения декларации о здоровье. Требование распространяется также на партнеров, входящих на территорию Eesti Energia. Все люди, характер работы которых это допускает, будут работать дома до конца сентября.
Всего коронавирусом инфицированы 32 работника Eesti Energia.
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