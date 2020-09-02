Картина дня: сокращения в Tallink, первые результаты тестирования прибывших из-за границы и проблемы Ласнамяэ

К концу недели Эстония может попасть в список стран, после которых нужно соблюдать самоизоляцию

Из-за роста заболеваемости в конце недели Эстония может попасть в список стран, по прибытии из которых нужно соблюдать самоизоляцию, заявил представитель Латвийского центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией. Читать далее...

В Эстонии выявлено еще 20 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1595 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 20 проб дали положительный результат. Читать далее...

Сокращения работников в Tallink продолжаются: реструктуризация коснется 2500 работников

Tallink Grupp в среду сообщил своим сотрудникам, что планирует дополнительное коллективное сокращение со стороны различных входящих в состав концерна фирм. Читать далее...

Студия Postimees: камеры контроля скорости на Лаагна-теэ обойдутся в миллион евро

В последнее время Ласнамяэ все чаще фигурирует в криминальных сводках. Район прославился происшествиями в Паэском карьере, поножовщиной, смертельными гонками на дорогах. Что предпринимает районная управа? Как власти намерены бороться с преступностью? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. Смотрите интервью в повторе!

Департамент здоровья: Таллинн становится зоной распространения коронавируса

По словам исполняющей обязанности гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, проблемной зоной распространения коронавируса становится Таллинн, где уровень зараженных на данный момент составляет 15,9 больных на 100 000 жителей. Читать далее...

LIMON ПРОВЕРИЛ 〉 Репортер по прилете в Таллинн сдала тест на коронавирус и показала, как это ужасно

Началась осень, вчера был праздник - 1 сентября, и этот день порадовал не только вернувшихся в школу студентов, но и прилетевших в Эстонию жителей страны и гостей. А все потому, что с этого дня все вернувшиеся из стран повышенного риска смогут пройти тест на коронавирус прямо в аэропорту. Причем для граждан Эстонии это совершенно бесплатно. Смотрите видео!

Из-за коронапозитивного игрока «Нымме Калью» изолировали 12 солдат

Поскольку один из зараженных коронавирусом игроков футбольного клуба «Нымме Калью» является также солдатом караульного батальона Сил обороны, там было принято решение для начала изолировать 12 сослуживцев носителя вируса. Читать далее...

Министерство образования не станет отменять требование изоляции для вернувшихся из-за границы школьников

Министерство образования и науки не намерено отказываться от требования двухнедельного карантина для школьников, которые побывали в туристической поездке за границей, даже если результат теста на COVID-19 у них будет отрицательным. Читать далее...

Юри Ратас быстро поправляется после операции и может вернуться к работе уже в четверг

Премьер-министр Юри Ратас, которого во вторник выписали из больницы после операции, успешно выздоравливает. Читать далее...

Ирья Лутсар: 16 зараженных на 100 000 жителей — это очень мало, мы пересмотрим эту цифру

Вирусолог Ирья Лутсар считает, что нынешнее предельное значение, являющиеся основанием для самоизоляции (или обязательного тестирования), следует пересмотреть. Читать далее...

В первый день тестирования в Таллиннском аэропорту обнаружили один случай коронавируса

Со вторника люди, прибывшие в Эстонию из стран с риском COVID-19, могут для сокращения срока обязательной изоляции протестироваться на коронавирус в аэропорту и порту, в первый день в аэропорту выявили один случай коронавируса. Читать далее...

В Тарту иностранные студенты часто остаются без квартир: что мешает найти жилье?

Итальянка София Фрески недавно прилетела из Италии в Эстонию и, приехав в Тарту, распаковала свои чемоданы во временном жилище. Она - одна из многих студентов Тартуского университета, которые искали в интернете съемную квартиру, но так и не нашли ее. Читать далее...

Неужели в Таллинне появится новый район? Новая площадь уже есть